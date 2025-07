L’estiu també té la funció de desembafar, de la mateixa manera que es considerava el cafè com a beguda amb atributs per eliminar l’embafament que produïa el menjar. Quan arriba la calor hom se n’adona, sobretot, dels límits de les seves resistències i de l’estat real dels depòsits de paciència. Arribam al juliol sadolls de tantes coses que es fa difícil fins i tot enumerar-les. Allò pitjor, en qualsevol cas, és el dolor mental i emocional que produeix el canvi climàtic.

Sobretot si per canvi climàtic també entenem el procés de deteriorament de l’atmosfera social i humana. L’ambient en general està enrarit. I augmenta la distància entre la realitat i el relat que hom es veu obligat a digerir. Un relat que s’assembla a l’oli de ricí, un beuratge natural destinat a funcions laxants, però utilitzat per fer malbé allò més sa de la naturalesa humana. Un contingut que, en contes de purificar, corromp i destrueix. No se tracta d’incidir en culpabilitats ni en reduir el problema a l’àmbit estrictament polític. Dit això, la gent assenyada de dretes i d’esquerres, del llevant i del ponent ideològic, constata una mateixa realitat.

Tot possiblement comença a anar malament, perquè va massa bé. I totes les masses fan mal i acaben destruint fins i tot allò més estimat pel comú. Entenc les dificultats que suposa plantar cara al malestar d’una manera assenyada. Entenc perfectament a la presidenta Prohens, però l’encert d’un govern no consisteix en aprovar lleis. El PP ha arribat al poder per donar resposta a molts dels problemes pendents, molts dels quals ja estaven detectats i feia temps que alarmaven la ciutadania.

En aquest clima enrarit i contaminat, un aire que desprèn olors cada cop més pudents i insuportables, hi ha indicis i moments que posen de manifest que la vida camina en una direcció incorrecta. Davant aquestes bombolles de granja o d’explotació intensiva mal gestionada molts comencen a estar mal a ple. Encara s’està bé, però es comença a percebre que arriben els primers avisos seriosos. Això que hem viscut i gaudit, com si mai no hagués de finir, probablement s’està acabant o ha començat la darrera etapa gloriosa.

El final no serà apocalíptic, però serà. En part ja ha arribat. La vista i l’oïda no enganen. Als sentits s’hi afegeix ara l’olfacte, quan la saturació i el col·lapse arriba en forma de residus, brutor i unes olors que posen de manifest una societat descosida. La saturació potser no es pot controlar a nivell local, però només salvarem el país si es reforcen els ajuntaments i les institucions locals. La resta només ens té presents en el moment de venir a xuclar el nèctar i a fer caixa.