La economía que puede venir

La Administración Trump ha aprobado una ley que supone reducir de manera drástica las asignaciones presupuestarias al anémico estado del bienestar en Estados Unidos. Concretemos con algunos datos: el recorte al Medicaid –que cubre parcialmente servicios sanitarios a los más vulnerables– afectará a unos 12 millones de personas (esto es aplaudido por quienes creen que esa población es ilegal, «vagos que parasitan el sistema»); reducción fiscal con impacto sobre todo en las rentas altas; incremento del gasto militar (150 mil millones de dólares); aumento de las partidas para el Servicio de Inmigración (45 mil millones de dólares, y 46 mil millones para construir el muro que ya inició Trump en su anterior mandato); eliminación de incentivos fiscales a la energía verde, junto a impuestos a parques solares y eólicos.

El previsible resultado es un aumento del déficit público y de la deuda pública: más de 3 billones de dólares extras, a sumar a su ya acrecentado volumen. En síntesis: recortes fundamentales en servicios sociales y en impuestos a los más ricos de la población.

Esta es la economía que quiere asentarse en otros países, amparada por una corriente mediática que la enaltece. Lo estamos viendo en España, con las escasas propuestas que surgen del espectro ultraconservador. Éstas siguen siendo las mismas, invariables, sin apenas avances: rebajas de impuestos y, últimamente, se han deslizado otras como la posible reducción del salario mínimo, al considerar que su aumento es «indiscriminado». Si nos atenemos a lo que se está desarrollando en comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, podemos intuir otras posibles medidas: contracción de inversiones sanitarias y educativas, en beneficio del sector privado.

El PP no está dando a conocer su programa nacional en economía. Seguro que existe, pero se desconoce, más allá de hipótesis en función de datos reales, como los que despliegan sus marcas en las comunidades autónomas, en las que la participación de Vox no es menor. No hay más indicios, porque el PP no quiere discutir sobre economía.

Vox ha sido más explícito, y ha dado a conocer líneas esenciales de su programa económico. Aquí las coincidencias con lo dicho anteriormente sobre el PP son totales (ver, en tal sentido, la aportación de Javier Barriuso: @BarriPdmx). Medidas similares: rebaja fiscal con coste estimado en 64 mil millones de €, que se piensa compensar con recortes de gasto público, es decir, sanidad y educación. Temor a la inmigración: se dice que cuesta 30 mil millones €/año y pone en peligro las pensiones, cuando recientes aportaciones del Banco de España (Seminario en la UIMP, Santander, 4-5 julio 2025; y Funcas.

En ambos casos, también informes trimestrales) señalan que la inmigración explica el crecimiento del PIB y que contribuye más de lo que recibe. Salir del Pacto Verde es otra de las propuestas: negacionismo del cambio climático, a pesar de las evidencias; mayor gasto en combustibles fósiles. Corolario esperado: más déficit e incremento de la deuda.

Este panorama se puede instalar, aupado por el enorme flujo ultraconservador. Damnificados: clase media y trabajadores más vulnerables.