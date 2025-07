Cosas nuestras

El amigo y vecino solleric Pep Valcaneras trabajó hace 50 años como pescador profesional en una barca de bou. Y fue así, hablando de aquello, cómo me explicó la historia de las famosas gambes de Sóller, que no son de Sóller pero que muy pocos saben por qué se llaman ‘de Sóller’. En la década de 1970, la flota tarraconense de Sant Carles de la Ràpita pescaba estos crustáceos entre su litoral y el de Andratx. Pero en Catalunya se decretaron periodos de veda, así que los rapitencs decidieron descargar y vender sus gambes roges, panxudes y de la banyeta en Sóller. Fue un éxito y una locura. Los patrones sollerics no tardaron en zarpar hacia los caladeros, y al final también lo hicieron las barques de bou de Andratx y Palma. «Había tantas que se estorbaban –recuerda Pep– pero el nombre de gambes de Sóller nos lo quedamos nosotros porque fuimos los primeros en llegar». Los inmensos bancos se fueron reduciendo, y la especie se ha llegado a convertir en una carísima exquisitez. La historia me recuerda al ‘cardenal de Lloseta’, este famoso pastel que tiene el mismo nombre y composición que el también llamado ‘cardenal’ del café Konditorei de Viena, donde fue concebido mucho antes, en el periodo de entreguerras. De eso me informó hace años Xisco Moranta, el añorado y reputado repostero de sa Pobla: «¡Hasta los austríacos y los alemanes se creen que este dulce lo hemos inventado aquí!». Así que tal vez no esté bien escribir este artículo donde se revelan algunos secretos de la llamada «gastronomía típica mallorquina», pero qué quieren que les diga, los orígenes son los que son.