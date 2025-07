El nivel de degradación al que está llegando la política española da vergüenza. No quiero meter a todos los políticos en el mismo saco. De hecho, creo que la gran mayoría son honestos y luchan por defender los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, estos no siempre ocupan los puestos de responsabilidad que merecen. Esta semana el Congreso de los Diputados ha vivido uno de los días más tristes de su historia. La actuación que tuvieron los portavoces de los diferentes partidos políticos fue lamentable. El y tú más y el fango fueron las notas predominantes de una sesión plenaria que no servirá para nada. Por muchas medidas que anunciase el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no son más que humo para tapar el hecho de que uno de los secretarios de Organización de su partido, Santos Cerdán -designado por él mismo-, está en la cárcel, y su anterior mano derecha, José Luis Ábalos también está imputado en el ‘caso Koldo’. Es importante tener en cuenta que Koldo García era otro de los integrantes del Peugeot de Sánchez; llegó a dormir con los avales con los que se presentó Sánchez a las primarias a las que se enfrentó al aparato.

Qué tiempos aquellos en los que el ministro de Cultura y Deporte del primer Gobierno de Sánchez, Màxim Huerta, dimitió tras descubrirse que fue condenado por un fraude fiscal de 256.000 euros, por lo que tuvo que pagar una multa de 365.000 euros. El líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también dejó mucho que desear. ¿Por qué sacó las saunas del suegro de Sánchez, que ya ha fallecido? ¿No tenía suficiente con la presunta corrupción del ‘caso Koldo’? Por su parte, los socios del Gobierno aguantan lo inaguantable por el temor a unas elecciones. Esta situación es insostenible en muy pocos países democráticos.