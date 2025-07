La destrucció és el negoci

Els arguments més aparentment nobles sovint serveixen per justificar les barbaritats més bèsties. Que això sigui així des de sempre no ho fa menys penós i reprovable. L’aprovació de la Llei per l’obtenció de sòl aprovada aquest dilluns passat pel govern de PP i Vox, la qual permet requalificar sòl rústic com a sòl urbà i construir-hi edificis residencials, s’ha presentat com una solució a la gravíssima crisi de l’habitatge que pateixen les Balears. Tots sabem, però, que això és mentida, i els que més ho saben són els polítics que l’han aprovada.

La nova llei no només no solucionarà la crisi de l’habitatge sinó que, a mitjà i a llarg termini, la farà encara més greu i irreversible: fomentarà l’especulació, posarà les coses encara més fàcils als que ara tenen recursos per tal que puguin comprar i acaparar propietats a balquena, i finalment inflarà les butxaques d’uns pocs (promotors, inversors) que hi faran negoci i buidarà encara més les butxaques de molts. És tan previsible que fa com a vergonyeta escriure-ho. També és previsible que, d’aquí a deu o vint o trenta anys, quan les Balears estiguin encara més espantosament massificades que ara, els hereus dels actuals dirigents del PP i de Vox tornin a aprovar una altra llei que permeti construir en més llocs i en més quantitats. Quin argument usaran? Evidentment, diran que la nova llei servirà per solucionar el problema de l’habitatge. I així fins que literalment ja no puguem més, tot col·lapsi i les Balears siguin un pseudobalneari infernal al cor de la Mediterrània, superpoblat, amb els espais naturals trinxats i amb un nivell de vida en permanent caiguda lliure.

Fa quaranta anys ja hi havia experts i ciutadans sensats que avisaven que el model socioeconòmic (i, per tant, demogràfic, mediambiental i politicocultural) balear no tenia futur i s’havia de canviar. Quaranta anys després, canviar-lo és quaranta anys més difícil... Per acabar: és demencial que el present i el futur d’aquesta terra i dels seus ciutadans els determinin una tropa de neofranquistes plens d’odi, amb més bilis que educació, que es barallen i s’insulten cada dia entre ells, que només fan política per depredar i que es passen el dia prometent ordre i eficiència i, a l’hora de la veritat, només duen desordre i misèria per tot allà on passen. La destrucció és el programa polític i el negoci de Vox i del PP.