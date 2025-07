En verano me siento como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, es decir, no me reconozco. No solo la voz, no me reconozco en general. No se trata de tener un comportamiento bipolar, simplemente entro en una fase de pereza máxima donde todo lo que no sea encontrarme en un lugar más o menos fresco no me interesa. Observo que es una situación anómala preocupante porque en verano me llama la atención la cantidad de personas que quieren hacer cosas, organizar eventos, montar fiestas e implicar a todo el mundo como si no hubiera un mañana. Admiro ese dinamismo que yo no tengo y creo que no tendré jamás y mucho menos acercándome cada año a la prejubilación que espero que sea feliz, es decir, con manos atrás en la espalda y viendo obras en la calle. El gran objetivo a medio plazo es ese, pero mientras eso llega hay que ir cubriendo el expediente sin agobiarse en exceso. Cuantos más años cumplo más apego tengo al sofá de casa, a la lamparilla con luz tenue amarillenta de la cama y al libro de turno. En verano me gusta especialmente Stephen King. Posiblemente haya otras maneras de ser feliz mucho más divertidas, pero rara vez son menos calurosas que estas. Solo cumplo con las medidas que nos dictan desde la tele. No salir cuando más calor hace, beber mucha agua y mantenernos en un lugar fresco. O yo consumo mucha televisión, que no es el caso, o el resto del mundo no sigue estos inteligentes consejos. Que cada cual sea feliz a su manera, yo lo soy hibernando en verano lejos del mar, del calor, de la música, del sol, de los conciertos y de las conversaciones absurdas de fiestas aburridas y verbenas que tampoco son lo que eran. Como los veranos de hoy en día, que tampoco son lo que eran.