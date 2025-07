El otro día, estando en Madrid, una de mis parejas me propuso el refrescante plan de acercarnos hasta las piscinas públicas de la Universidad Complutense, y allá que nos fuimos. La primera sorpresa con la que me encontré fue que en tan idílico lugar aún está permitido (y yo diría que alentado) el topless femenino (del masculino por supuesto no hay necesidad de hablar, como siempre, porque seguro que todos esos hombres de músculos perfectos preferirían taparse a exhibirse como lo hacen), y la segunda, que una de las personas que lo practicaba me resultó conocida, por lo que cuando tuve la oportunidad de acercarme a ella en la cafetería y ya debidamente vestidos/as todos/as nosotros/as, no me resistí a saludarla y a decirle que hacía un gran trabajo y que tenía que seguir así. Era Noemí Casquet, divulgadora del Eros en todas sus formas y cuya labor de difusión y potenciación siempre me ha parecido de lo más encomiable, porque a pesar de que en absoluto estoy de acuerdo con todos sus planteamientos, sí me parece increíble que la gente interesada en tan interesantes asuntos no tenga más remedio que recurrir a personas como ella, que trabajan más allá de una oficialidad que, sencillamente, no existe. Así que una vez más y desde aquí, gracias por hacer algo tan interesante y tan útil, Noemí Casquet, porque estoy seguro de que ayudas a muchísima gente que lo necesita y a quienes muchas veces las instituciones no saben ni qué decir siquiera.