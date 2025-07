Conselleria de la Mar i Cicle de l’aigua. Pressupost 2025

L’aprovació del pressupost de la Comunitat per l’any 2025 és una molt bona notícia pel conjunt de la ciutadania de les nostres Illes, però molt especialment, per la Conselleria de la Mar i Cicle de l’aigua, ja que suposarà un increment molt significatiu dels seus recursos, respecte a les xifres del pressupost prorrogat de 2024.

Estem parlant d’un increment en quasi 100 MM€ en fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), a més d’uns augments de 16 MM€ en el pressupost de la pròpia Conselleria i de 42 MM€ en el Fons d’inversió del cicle de l’aigua.

Una fita històrica en l’àmbit de la despesa pressupostària destinada a la gestió dels recursos hídrics i del litoral, mai vista fins ara en aquesta Comunitat, i que està totalment alineada amb el compromís de l’actual Govern de les Illes Balears, per dedicar aquesta legislatura a la millora de la gestió d’aquestes matèries fonamentals.

D’aquesta manera, el pressupost propi de la Conselleria arriba als 181 MM€. A aquest import s’hi han d’afegir els 135 MM€ provinents de l’assignació de fons de l’Impost de Turisme Sostenible previstos pel bienni 2024-25 més uns 6 MM€ provinents del Règim Especial de Balears per a projectes d’IB Ports.

La major part serà gestionada per la Direcció General de Recursos Hídrics que assumirà un paper clau.

Aquesta Dir. Gral. comptarà amb una assignació sense precedents de 288 MM€ pel 2025. Una xifra que està composta pels 19 MM€ que integren el pressupost propi de la DG, més els 129 MM€ provinents del Fons d’inversió en el Cicle de l’aigua, els 135 MM€ dels fons d’ITS.

La distribució dels fons d’ITS es farà en cinc grans àrees estratègiques: Gestió de l’aigua en alta per assegurar les infraestructures d’abastament. Millora del sanejament i la depuració. En l’àrea de reutilització, actuacions destinades a promoure l’ús circular de l’aigua, amb l’objecte d’ajudar a reduir la pressió sobre els nostres aqüífers. També important serà l’àrea de gestió del domini públic hidràulic per a garantir la seguretat dels nostres torrents. Finalment, i molt destacable, aquesta Dir. Gral. destinarà una part important d’aquests fons a projectes municipals d’aigua.

Tal com hem mencionat anteriorment, aquesta Dir. Gral. també serà la encarregada de gestionar els 129 MM€ provinents del Fons d’inversió del Cicle de l’aigua mitjançant la feina que desenvolupa l’agència balear de l’aigua ABAQUA.

Aquí, la inversió es divideix en tres grans apartats: projectes d‘abastament de l’aigua, sanejament i depuració, i manteniment i explotació d’estacions depuradores.

Per la seva part, la Dir. Gral. de Costes i Litoral, veurà el seu pressupost incrementat en un 16,5 % respecte l’any passat per reforçar el personal tècnic i jurídic i poder donar resposta, així, a les necessitats derivades del traspàs de competències en matèria de Costes. A més, haurà d’assumir un paper clau en la gestió de les nostres costes i la protecció d’estructures i elements tradicionals que en elles s’hi troben, mitjançant la nova Llei d’Ordenació i gestió integral del Litoral, ara en tramitació.

Finalment , la Direcció General de Ports i Transport Marítim, comptarà amb 21 MM€ de pressupost per a garantir i millorar la connectivitat, la mobilitat i la seguretat marítimes.

Des del punt de vista normatiu, s’ha iniciat la tramitació d’un nou decret de regulació del charter nàutic que substituirà la norma del 2017, adaptant el marc legal a la nova realitat.

Una part dels recursos de la Conselleria, seran gestionats per l’empresa pública instrumental, Ports IB. El pressupost assignat a aquest ens per el 2025 és de 36,5 MM€, el que suposa un increment d’un 10,5% respecte al de l’any precedent.

Ports IB gestionarà 6,8 MM€ provinents de fons ITS per dos projectes molt importants: el de reforçament, amb noves embarcacions, de la inspecció i control de la activitat nàutica, i el desplegament d’embarcacions de platja i litoral per a tasques de prevenció i neteja de les aigües de bany a tot el nostre litoral.

Aquesta entitat també continuarà treballant en l’expansió del camps de boies. Dels vuit existents actualment, als vint previstos per estar operatius a l’estiu que ve.

Consideram que aquests pressupostos representen un vertader full de ruta mitjançant el qual, la Conselleria de la Mar i Cicle de l’Aigua vol seguir apostant per la protecció dels nostres recursos marins i del litoral a l’hora que es reforça la gestió sostenible del cicle de l’aigua.