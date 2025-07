Amedida que se ha ido desentrañando el ‘caso Koldo’, se entienden algunos movimientos en el seno de la izquierda que hasta ahora resultaban poco comprensibles. Es, por ejemplo, el caso de Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, quien sin explicaciones convincentes abandonó en septiembre de 2021 la portavocía del grupo parlamentario socialista en el Congreso para dedicarse por completo al partido en Ferraz. De las cintas de la UCO se ha conocido que esta misión fiscalizadora intensificada no agradó a la trama formada por Koldo García, Cerdán y Ábalos, y la hostilidad demostrada por los presuntos comisionistas terminó con la dimisión de Lastra de esta última tarea, en julio de 2022.

En la reunión del Comité Federal de este pasado fin de semana, Adriana tomó la palabra para verter su amargura sobre los reunidos. Y el nudo de su intervención, de una dureza extrema, resulta iluminador: «Cuando una feminista alza la voz para advertir de lo injusto, de lo excluyente o de lo abusivo, se convierte rápidamente en blanco fácil. […] Entonces se activa una maquinaria sutil pero implacable: se tergiversan sus palabras, se insinúa que sus motivos no son nobles, se siembra la sombra de la sospecha […]. Pero el patriarcado no suele actuar a cara descubierta. No necesita empujar con violencia. Le basta con sugerir, con dejar caer. No te expulsa, te va empujando hacia los márgenes. Te aísla con silencios. Te convierte en sospechosa por pensar distinto. Te va dejando sin espacio, sin voz, sin respaldo. Y si no te vas, te va haciendo la vida imposible hasta que lo hagas. Te destroza. Lo sabe quien lo ha vivido».

«En todo ese proceso -prosiguió Lastra-, lo que más duele no es el señalamiento. Es el silencio. El silencio de los hombres buenos. De esos compañeros que saben lo que está ocurriendo, que intuyen la injusticia, pero callan. Por prudencia, por costumbre, por miedo a quedar fuera del marco. Pero callan. Y ese silencio, compañeros, no es neutral: es estructura. Es complicidad».

Que esto haya ocurrido en el corazón del PSOE es estremecedor. Y nos ilustra sobre el esfuerzo que todavía hace falta para que el feminismo consiga de una vez la tan cacareada igualdad.