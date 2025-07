Cuando yo era una niña pequeña del colegio Sagrado Corazón tenía muy claro que en el arrepentimiento estaba la virtud. No era solo que había cosas que no se debían hacer, sino que lo más importante era que, una vez avisadas, no lo repitiéramos. Que no lo volviéramos a hacer, en definitiva. Y bastaba con que nos castigaran por algo (a veces trivial), para que todas tuviéramos clarísimo que aquello no se nos permitía. Ejemplos hay muchos. Por poner alguno, diré que no se nos dejaba asomar a las ventanas, porque era peligroso. Si tú lo habías hecho en una ocasión, no lo volvías a hacer más.

Nuestro colegio era bastante moderno en muchos aspectos. Nada que ver con otros colegios religiosos, mucho más rancios. En fin, que todas sabíamos distinguir entre lo permitido y lo no permitido. Por el contrario, todos hemos conocido a alguien que no hace caso de las advertencias y que, además, parece mofarse de ellas. Esta es una de las características del ser humano: si me da la gana, lo volveré a hacer. Que se jodan. Fantástico. Y no es que lo vuelvan a hacer, es que de este hecho hacen su razón de vivir. Miren a los independentistas catalanes: salieron de la cárcel al grito de «lo volveremos a hacer». No hay otra opción; lo que van a volver a hacer es primordial para seguir viviendo. O fíjense en el PP balear: cada vez que se les da la ocasión, establecen que el catalán no es un requisito, sino un mérito. Y cuánto lo repiten. Inaudito. Y qué decir de Donald Trump: lo sueltas y va y coloca en el mercado un perfume. En 2004 lanzó su línea The Fragance y justo hace unos días -y mientras el mundo se desmorona, harto de sufrimiento- lo ha vuelto a hacer. Se llama Victory 45-47. «Para los patriotas que nunca se rinden». Que no se rinden y que, pagando los 250 dólares que cuesta, lo vuelven a hacer.