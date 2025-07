En la calle Colom, a menos de cincuenta metros del edificio de Cort, hay un cajetín donde se guardan las llaves de un piso turístico. Están en la fachada rosa de un local comercial. Y se mantiene ahí, con toda la cara dura que da saber que son impunes a las prohibiciones y las multas. Las vacaciones se me vieron interrumpidas en cuanto se me coló en el móvil una declaración del alcalde de Palma, Jaime Martínez: hay 15.000 pisos turísticos ilegales en la ciudad. Pero tenemos una oficina de antiokupación. Bueno, es una oficina integral, pero aquí los malos son los okupas, muchos de los cuáles viven en pisos del banco malo. ¿Hay alternativa para las familias? Sí, largarse de la Isla.

Resulta escalofriante y vergonzoso reconocer que hay 15.000 pisos turísticos. Vale, aceptamos la puntualización posterior de Cort: es posible que los anuncios estén duplicados en diferentes plataformas. Pero que haya 7.500 viviendas turísticas ilegales solo en Palma ya es motivo de escarnio. ¿Cuántos inspectores hay? Una docena. ¿Podemos decir entonces que se hace la vista gorda a esta actividad delictiva? Por supuesto. No se ponen medios para frenarla mientras en Idealista, ayer solo había 950 pisos en alquiler en el municipio. Y solo dos por menos de 800 euros. En los barrios vemos cómo los turistas se instalan en los edificios. Vemos guiris en el Mercadona, en cualquier plaza, montan fiestas en los balcones de madrugada, piden ubers para ir y venir. Hay coches de rent a car en todas las calles. Y los propietarios están tan tranquilos porque aunque caiga una improbable multa, sigue siendo rentable. Con la connivencia de los políticos.