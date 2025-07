Invertir en salut, protegir la nostra gent

He considerat que seria bo per a la ciutadania de les Illes Balears que conegués per què donam suport al pressupost sanitari que es va presentar al Parlament per part de la Dra. Manuela García i el seu equip fa unes setmanes.

Els pressuposts són molt més que xifres: són una llei que reflecteix les intencions i prioritats del Govern i fan possible posar en marxa iniciatives essencials per a la nostra societat. Sense uns pressuposts actualitzats, moltes d’aquestes accions no es podrien dur a terme o només es podrien executar parcialment. Un exemple clar d’això el tenim amb la Llei d’ELA a nivell estatal, que no s’ha pogut desplegar per manca de pressuposts.

El Govern de les Illes Balears posa la salut de la ciutadania en primer lloc. Per això, un de cada tres euros del pressupost total es destina a la salut, la qual cosa representa el pressupost més alt de la història de les nostres illes. Aquesta inversió sense precedents cerca una sanitat més eficient i, sobretot, més humana.

Aquests pressuposts són especialment importants perquè «cuiden a qui ens cuida». Retornen drets fonamentals als nostres professionals de la salut, com ara el dret a la carrera professional, que va ser retallat l’any 2018 i ara es recupera. També inclouen la pujada del 2 % de l’IPC que el Govern Armengol va retallar durant els anys 2020 i 2021.

A més, aquests pressuposts permetran un augment de les plantilles de professionals tant a l’atenció primària com a l’hospitalària, amb l’objectiu de tenir equips més realistes, reduir les llistes d’espera i disminuir els temps d’espera per a consultes i intervencions.

Els pressuposts també preveuen incrementar el nombre de residents que fan l’especialitat a les Illes, facilitant que es quedin a treballar aquí. S’impulsen polítiques de captació i fidelització de talent, amb més formació, oportunitats per a la recerca i la retirada de requisits dissuasius.

Amb aquests pressuposts tindrem més prevenció i més protecció: es passarà de detectar 7 a 40 malalties en la prova del taló, millorant la prevenció i el diagnòstic precoç. S’ampliaran les campanyes de vacunació, tant per a infants com per a adults, i es reforçaran els sistemes d’informació per vigilar l’entrada de noves malalties. També hi haurà una millor atenció a la diversitat i a les necessitats específiques. Les persones amb diversitat funcional seran prioritzades en l’atenció sanitària. Els infants que neixen amb fissura palatina (entre 12 i 15 casos anuals) disposaran, per fi, d’un servei de logopèdia, una demanda històrica de les famílies.

Amb aquests pressuposts, es continua apostant per la salut mental d’una manera decidida. El Govern destina més de 73 milions d’euros a la salut mental i el benestar emocional, amb especial atenció a infants i joves. Això permetrà desplegar el Pla d’Addiccions, incrementar el nombre de psicòlegs als centres de salut i oferir més suport emocional a les escoles, així com crear un observatori de salut mental per avaluar l’eficàcia de les polítiques aplicades.

Tot aquest esforç no seria complet sense unes infraestructures adequades, més humanes i modernes. Per això es culminarà la reforma del Psicogeriàtric del Parc de Bons Aires, les Unitats de Conductes Addictives i les consultes dels Centres de Salut i Unitats Bàsiques. També es continuarà amb la construcció de Son Dureta a Palma, Verge del Toro a Menorca, Ca na Majora a Eivissa i el nou Hospital de Felanitx, per garantir una atenció òptima a les persones amb malalties cròniques.

Per totes aquestes raons, donam el nostre ferm suport a aquests pressupostos sanitaris. Creiem que representen un pas endavant per a la salut de tots els ciutadans de les Illes Balears.