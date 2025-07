Los otros dos eurodiputados que Alvise Pérez arrastró a Bruselas ya han saltado del barco de Se Acabó la Fiesta antes de que se hunda. Pero Alvise sigue culpando a medio país de una persecución que sólo tiene lugar dentro de su cerebro. Porque el autodenominado «azote de la casta», que prometía limpiar la política de corrupción y mamoneo, se ha quedado sin subvención pública porque ha tropezado con la burocracia más simple: no presentar las cuentas de su chiste de partido. Él, que iba a ser un auténtico paladín de la transparencia, se ha quedado solito. Pero, ¿cómo se atreven a cuestionar su integridad estos enemigos de España? Ahora, sin el dinero público que tanto criticaba pero que no dudó en solicitar –al papi lo que es del papi–, la realidad le golpea con toda su crudeza. Se acabó la fiesta de verdad. Pero la suya, la de gritar micrófono en mano mientras se embolsa lo que puede. Él, que venía a barrer el sistema, ha acabado tragando el mismo polvo. Incluso dejando el suelo más sucio. Al igual que el otro paladín de la Justicia, el amigo Abascal, que confunde discrepancia con traición y se perjura para cerrar el programa de TVE Malas lenguas. Cerrarlo sin debatir ni matizar porque para muchos sujetos como él la democracia es como un grupo de Whatsapp donde el administrador, él mismo, decide quién entra y quién se va al carajo. En un país donde algunos echan en falta el silencio del pasado, hace falta ruido, sátira social y un poco de mala uva. Y eso ofrece Malas lenguas, se esté o no de acuerdo. Por eso algunos sueñan con cerrarlo, meterlo en una lista negra o sancionar a los que lo dirigen. No se les puede llevar la contraria sin pedirles perdón de rodillas. Los paladines buscan una prensa muda, servil y rendida. Piden respeto e insultan a diario. La hipocresía canta más que un abrigo en agosto. Censurar es algo todavía más sucio, y ya es decir, que el suelo de Alvise.