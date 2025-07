‘Palos y Aplausos’

abismado, da

Del part. de abismar.

1. adj. Dicho de una persona, de su expresión, de su gesto, etc.: Ensimismado, reconcentrado, absorto.

2. adj. Heráld. Dicho de una pieza del escudo: Puesta en el abismo.

En este centenario diario se publica una discreta, pero loable sección a la que quiero rendir un modesto homenaje, por su facilidad de síntesis y efectividad, tanto a la hora de ensalzar o criticar al que lo merece.

Mi aplauso (anticipo que no soy hábil resumiendo) es para el Ajuntament, en concreto a su departamento de Palma Activa, por la iniciativa ‘Emblemàtic’. Un merecido reconocimiento al pequeño comercio, ese negocio de barriada, cercano y perenne. Un catálogo con 130 referencias ¡Bravo! Es sencillo añadir un establecimiento: Rellenar la correspondiente instancia, acreditando la antigüedad o singularidad y aguardar posibles requerimientos.

Mi palo es exactamente para los mismos. Hay que ser muy ‘funcionario’ para quedarse atrincherado, tras un escritorio, esperando a que los comerciantes soliciten una mención que han ganado a pulso, atendiendo con su mejor sonrisa y saber hacer, pagando impuestos y demás obligaciones de su actividad. Algunos desconocen la propuesta; otros consideran que no necesitan promoción y los hay que creen que el cumplimiento y solicitud es (como todo en la Administración pública) farragoso.

¿Esta pataleta? Hace poco visité El Perro Lechero. Al entrar, recibes una bofetada de nostalgia; tantas tardes de perritos con la pandilla de amigos o en familia, incluso de la mano de los abuelos cuando éramos pequeños. Mantiene sus productos y el sabor y la atención amable que los distingue.

¿Cuántas fiestas en la Polka? Más de 75 años alegrando la noche y siendo cancerbero del ambiente de Gomila. Suena buena música, la bebida fría y los compañeros que aun navegan.

Un último ejemplo, antes de hacerme pesado. La cafetería Coliseo fue regentada por el abuelo de Javier, el actual responsable (entre ambos lo hizo su padre). Ha pasado mucho tiempo, no había más cafeterías desde el local y el recinto taurino.

No hay que esperar a que sea demasiado tarde para ellos; basta con tener algo de memoria, salir a disfrutar de la ciudad y conocer lo que nos rodea. No deberíamos olvidar que quien bien siembra bien recoge.