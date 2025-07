Hoy, la situación de la covid está muy controlada, aunque el virus sigue circulando con menor impacto. En el último mes se han registrado treinta mil casos en todo el mundo, a los que cabría añadir los no registrados, como el mío, que acabo de pasarlo en casa, con Paracetamol y buenos alimentos. Las cifras son bajas en comparación con los tiempos de la pandemia. Se habla de una nueva variante que se propaga más fácilmente, pero no presenta mayor gravedad. Siguen vigentes los consejos para la prevención, como evitar sitios llenos de gente y no contagiar si uno sabe que tiene el virus, aunque no afecte a su salud de manera grave.

Es lo que me ocurrió a mí durante las fiestas de Sant Joan en Ciutadella: estuve en más de un espacio cerrado con gente que me hablaba de cerca, donde el aliento del interlocutor llegaba con facilidad a mi boca. En las fiestas –todas–, la gente tiende a beber, se siente eufórica, ama mucho a sus semejantes y se olvida de las precauciones. Por esta razón explico mi caso y porque algunos creen que lo de la covid está superado, que ya no actúa: error. Yo me he recuperado con cierta facilidad y aquí querría dejar otro consejo: he tomado todas las vacunas y creo que esto me ha ayudado mucho. Uno no deja de infectarse, pero se cura con mayor facilidad. Esa es mi experiencia. Lo digo porque han corrido todo tipo de bulos en torno a las vacunas: se llegó a decir que producían alzhéimer. En el test, yo daba positivo de covid y negativo de gripe, enfermedad que puede llamar a confusión, y ahora doy negativo en ambas.

Por cierto, la mayoría de los países mantienen altas tasas de vacunación, que se recomienda que sea anual, especialmente para personas mayores o con factores de riesgo. Yo nací en el año 1949, pero ya casi no me acuerdo. Las vacunas actuales siguen siendo eficaces contra las variantes circulantes, y se actualizan periódicamente. Los expertos declaran que la covid ha pasado a ser una enfermedad endémica, similar a la gripe, de manera que se espera que sigan apareciendo nuevas variantes, pero con menor impacto gracias a la inmunidad adquirida y las vacunas.