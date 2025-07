Museu Etnogràfic de Campos, una passada!

Fa un parell de dies, vaig tenir ocasió de visitar, amb un petit grup de la junta d’ARCA, el Museu Etnogràfic de Campos. No només vaig quedar molt gratament sorprès per la gran quantitat d’objectes exposats, molts desconeguts per a mi que som un addicte als museus, sinó també pel seu valor històric, bona conservació, organització de les peces per sectors, peces inèdites i en especial les explicacions, durant la visita guiada pel seu promotor, Miquel Ballester, testimonis del passat comentats amb minuciositat, apassionament i entusiasme.

Vint-i-cinc anys de feina i recerca d’objectes representatius de la vida quotidiana ja deixada a rere, de Campos i altres contrades, per part del seu fundador Miquel Ballester, amb l’ajuda d’Andreu Melero i molts altres col·laboradors, ha donat un resultat excel·lent que ara podem veure amb tota la seva esplendor. Fa falta un parell de visites per assimilar tota la informació i contemplar amb detall tots els elements.

Aquesta col·lecció és la més completa que he pogut visitar a les Illes, té objectes etnogràfics de tota mena del camp i la casa d’un temps passat, alguns que no fa encara massa temps, però que són desconeguts per la població més jove i no tan jove, que no han tingut ocasió de conèixer-los o utilitzar-los. Hi ha objectes estranyíssims, que no hi havia vist mai, com un jou per llaurar la vinya, una peça totalment desconeguda; un carro de roda plena, que com que espenyaven els camins es va prohibir en distintes ocasions des de finals de segle XVIII fins a principis del XIX, donant lloc a la seva pràcticament total desaparició; una romana per a pesar bous de fins a set-cents quilos; un odre per traginar oli, que antigament varen ser freqüents a Mallorca, però que sols els havia vist a la península; un objecte ben excepcional és la civera de morts, una peça que acompanyava als campaners a la tomba i que cada fuster disposava d’una per als seus parroquians. La quantitat de peces a referenciar pot passar el milenar, així que deixem els comentaris de l’extensa llista aquí, per afirmar que és un autèntic viatge a les arrels de Campos i Mallorca.

El passat mes d’abril, Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears; Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca, i Francisca Porquer, batlessa de Campos, acompanyats pel seu seguici, varen visitar el recentment estrenat Etnogràfic de Campos, actualment la col·lecció més gran de Mallorca. Esperem que la gran admiració que van demostrar totes les nostres autoritats a la visita es vegi reflectida amb col·laboració i ajudes per al seu bon desenvolupament diari i conservació. Per part del seu promotor hi ha moltíssima inversió i moltes mils d’hores de dedicació per aconseguir aquest resultat. Serà una fita cultural que desitjam que recompensi el seu gran interès pel patrimoni de Campos i de Mallorca.

En resum: molt bé, molt bé i molt bé. És una cita familiar ineludible. Us deix la direcció de la seva web perquè aneu fent boca abans de visitar-lo: www.etnografic-campos.com.