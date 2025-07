Un pressupost que aposta per les persones: habitatge digne i mobilitat eficient a Balears

El Govern de les Illes Balears destinarà enguany 285 milions d’euros a la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, la inversió més gran que s’ha fet mai en aquest àmbit. Aquesta xifra representa un augment del 8% respecte a l’any anterior i reflecteix el ferm compromís del Govern de Marga Prohens per posar al centre les necessitats de la ciutadania, prioritzant l’accés a un habitatge digne i la millora del transport públic.

Dels 285 milions pressupostats, 207 es destinaran a inversions directes, una clara aposta per fer realitat projectes que responen a dues urgències que afecten moltes famílies i persones a les Illes Balears. En l’àmbit de l’habitatge, la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura gestionarà 80,7 milions d’euros, un 30% més que l’any passat, mentre que l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) comptarà amb el pressupost més elevat de la seva història: 106 milions. Aquesta dotació permetrà desplegar iniciatives claus com el Decret d’Emergència Habitacional, que facilitarà la construcció de 1.700 habitatges a preus assequibles, gràcies a la col·laboració amb ajuntaments de diferents colors polítics. A més, el programa Construir per llogar, basat en la col·laboració publicoprivada, impulsarà fins a 2.400 habitatges de lloguer sense cap cost per a l’administració pública.

Un altre projecte destacat és el programa Lloguer Segur, que disposa de 14 milions d’euros per facilitar habitatges un 30% per davall del preu de mercat i oferir garanties als petits propietaris. També es destinen 60 milions per ampliar el parc públic amb 900 habitatges que ja estan planificats. Entre les mesures complementàries hi ha 3,8 milions per exercir el dret de tanteig i retracte, 8,5 milions per a la nova Hipoteca Jove, ajuts de 250 euros mensuals per a joves, un augment del 13% en les ajudes al lloguer i 2,7 milions per a la rehabilitació d’edificis. A més, es crearà una Oficina contra l’Ocupació Il·legal, dotada amb 200.000 euros, per defensar els drets dels propietaris.

Pel que fa a la mobilitat, el Consorci de Transports de Mallorca comptarà amb un pressupost de 77 milions d’euros, 1,5 milions més que l’any anterior i 13 milions més que fa només dos anys. Aquesta inversió ha permès millores visibles i tangibles, com l’ampliació d’horaris i rutes, l’augment de freqüències i la incorporació de 27 autobusos nous a la xarxa de transports TIB, millorant així la qualitat i la comoditat del servei públic. En l’àmbit ferroviari, es destinen 95 milions d’euros, entre els quals destaca un milió per redactar el projecte del futur tren Palma-Llucmajor, una infraestructura clau que contribuirà a descongestionar les carreteres i a millorar la connexió entre Palma i l’hospital de Son Llàtzer i l’aeroport.

Aquest pressupost no és només una xifra. És una eina per transformar la realitat i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. El Govern de Marga Prohens aposta per un model basat en la cohesió social, el dret a l’habitatge i una mobilitat moderna i eficient. En definitiva, posa les persones al centre de l’acció política i mira cap al futur amb determinació.