Costumbrismo de ricos

En Tierra Quemada, los pájaros no trinan. Suenan metálico. Se han convertido en helicópteros monovolumen que van de helipuerto en alguna de las fincas de un ricachón del norte a otra pista de aterrizaje de los pájaros de hierro, propiedad de un millonario alemán que celebra un party a la luz de las velas. Cumple 65 años y festeja su retiro en casa: Mallorca.

En Mar Plástica, los peces no nadan. Están despertándose asombrados. El último anclaje en playa procede de un yate del que desembarcan en fila unos siervos que colocan en la arena tumbonas y parasoles como quien monta un chill out en casa propia. Solo que el arenal es público. Los porque ‘yo lo valgo’ de turno llevan años mostrando su altanería. Se crecen y hacen suya la que con toda probabilidad lo será en breve. Gracias de nuevo a la alta política que nos ha gobernado y gobierna en ‘Te lo has creído, Paraíso cretino’.

Los hay de gesto cómico, propio de una de Berlanga cualquiera. Como esos personajes que en la playa de Palma se dedicaban a sacar a cubos agua de la mar para llenar una piscina hinchable en la arena escribí tu nombre.

También están los muy listos que a pie de apartamento en primera línea del mar, y aprovechando una linde de paso, montan una zona de hamacas y sombrillas privadas. Un secadero de iguanas con mojitos, ay mi morena. Tú, nativo peatón, sofocado con los 30 grados a las 10 de la mañana, sorteas el estrecho pasillo que han dejado los jetas de turno.

Así andamos en Paraíso no te puedo soportar. Con ayuda del PP y su pacto con la extrema derecha de Voz nos van a colar su última pirueta: convertir suelo rústico en edificable, librarles del pago de la infracción con una palmadita y una piruleta. Construye un poco más. Gracias a la liberalización, será verdad la viñeta sesentera. Mallorca se hunde. Palma será la primera en caer. Se estima que el aumento de construcción sustentará a casi unas 90.000 personas. Con sus 70.000 cochecitos, eléctricos o híbridos, pero coches. ¿Van a tener escuelas, centros de salud suficientes para que puedan atender las necesidades vitales de tanta peña? Seguro que sí habrá un supermercado a la vuelta de la esquina, aunque sea para venderles platos preparados recién llegados de Levante.

Gracias a estas bondades edilicias se van a acabar con la vergüenza de la crisis de la vivienda. Eso les justifica. Sabemos que todo esto es mentira. Es negocio, el del ladrillo. ¿Hasta dónde piensan llegar? Pues ya sabemos que hasta derribar la protegida Serra de Tramuntana, que ya es codiciada por los nuevos amos de la isla, con la ayuda necesaria del nativo de turno. Solo de pensarlo, me está subiendo la temperatura, y no estoy ya para más grados. Mañana, a la puerta del Parlament, unos cuantos honderos balears lanzarán su No a la última iniquidad del PP-Vox. Continuará...