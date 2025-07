El alma compartida: viaje a Oporto

Hay viajes que son un paréntesis. Una pausa en mitad del calendario, un soplo de aire. A Oporto fuimos tres: Luisa, Mar y yo. Tres mujeres que una vez fueron niñas. Tres voces que conocen la música de la otra aunque el mundo se haya vuelto ruidoso. Oporto nos recibió con su luz dorada. Caminamos por la ribera del Duero como quien reconoce un paisaje. Había algo en la textura de las fachadas, en el reflejo del agua, en el olor a café y humedad antigua, que nos recordaba a nosotras mismas. Éramos la ciudad y también las visitantes. La piedra y el paso. La historia y el instante. No hacía falta mucho para sentirnos bien. Una mesa frente al río. Un vaso de vinho verde. Una conversación que no empieza ni termina porque siempre ha estado ahí.

Nos vimos crecer. Vimos en la otra la alegría de la primera bicicleta, el dolor de la primera pérdidas, la sorpresa de los amores adolescentes, los viajes compartidos. Supimos de las renuncias y de los logros. De los hijos y los silencios. De las palabras que nunca se dijeron y de las que nos salvan.

En Oporto nos contamos mil historias. Algunas eran nuevas. Otras eran antiguas, pero tenían un sabor distinto. Porque ahora sabíamos escuchar de verdad. Ya no esperábamos turno para hablar. No juzgábamos. Simplemente abríamos los brazos –y el corazón– como quien sostiene a una amiga cuando se rompe. En la madurez, la amistad no se mide por la frecuencia, sino por la profundidad.

Caminar por las calles adoquinadas de la ciudad tenía algo de ritual. Cada una a su ritmo. Mar siempre iba un poco más adelante, con su energía que parece no acabarse nunca. Luisa se detenía a mirar escaparates con la calma de quien no tiene prisa. Yo me quedaba observando. No era necesario ir al mismo paso. Aprendimos a respetar nuestras velocidades. A esperar sin molestar. A callar sin ofender.

Esa es la lección que nos trajo el tiempo: respetar a la otra en su diferencia. No pedirle que se parezca a ti. Amar incluso lo que no entiendes. Celebrar los silencios tanto como las carcajadas.

La vida es más amable cuando se comparte. La generosidad no está en los grandes gestos, sino en los pequeños actos: un abrigo prestado, una broma a tiempo, una mano que aprieta la tuya.

Esa es la riqueza: saber que pase lo que pase, hay dos mujeres que siempre estarán ahí. Que conocen tu historia desde el principio. Que han querido a los tuyos, incluso a los que ya no están. Que han sostenido tus duelos, tus cambios, tus regresos. Que no te piden nada, salvo que seas tú.