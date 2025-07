Apocalípticos

El debate sobre la percepción de saturación de playas, carreteras, calles y servicios tiende a responsabilizar al turismo y sus récords en constante crecimiento y, en paralelo, al espectacular crecimiento demográfico de Balears durante estos últimos veinticinco años, hasta el punto que se confunde la línea divisoria entre causas y efectos del actual estado de cosas. Las manifestaciones de protesta que se han sucedido estos últimos tiempos, aun habiendo disminuido notablemente el número de asistentes, reflejan el malestar por cuestiones como las dificultades de acceso a la vivienda por sus elevados precios y por la incidencia del alquiler vacacional, la precariedad laboral, la carestía de la vida en Balears… englobado todo ello en un nuevo concepto: la turistificación que muestra connotaciones negativas respecto del turismo. «Una turistificación que arrasa con todo y aniquila la cohesión social de barrios, pueblos y ciudades», en apocalíptica aportación del doctor en Geografía por la UIB Ivan Murray en un reciente coloquio organizado por la OCB. En el mismo acto, Pere Salvà, catedrático emérito de Geografía Humana cifraba en 365.000 las personas empadronadas en las Islas entre 2001 y 2025 y camino del millón y medio de habitantes en 2037: «una situación no sostenible ni asumible. Se trata de que alguien le ponga el cascabel al gato». Quizá pueda interpretarse como esa acción la prioridad programática de un partido de nuevo cuño presentado recientemente en sociedad, Som Mallorca: detener el crecimiento demográfico de Mallorca. «No planteamos que se vaya nadie, sino que no venga nadie más, ni ricos ni pobres», ha declarado Joan Lladó, portavoz de la recién constituida formación. Ante determinados diagnósticos, el primer interrogante es quién decide quién puede venir a Balears y quién no.

Es evidente que un modelo económico de éxito ha servido de efecto llamada del crecimiento poblacional. Pero las infraestructuras, las dotaciones públicas, no han seguido la misma evolución y hoy se encuentran desbordadas; la movilidad, el sistema educativo, la sanidad pública pagan las consecuencias de la inacción de un cuarto de siglo. Solo como ejemplo valga el desánimo de un médico de urgencias de un hospital público de Palma ante la necesidad de dejar enfermos en los pasillos por falta de camas. La escuela ha de hacer frente a la constante incorporación de nuevos alumnos de la más variada y, en casos, exótica procedencia. Muchas carreteras presentan síntomas de colapso, y no solo durante la temporada estival. Los más radicales hablan sin tapujos de decrecimiento, un término que el presidente del Consell Econòmic i Social, Francesc Fiol, asocia a retroceso. En la entrevista con este diario alertaba del peligro que entrañan afirmaciones como la escuchada en la manifestación contra la masificación: «Aquí sobra mucha gente». Con cada medida de protección territorial, y el consiguiente encarecimiento del terreno, se ha acentuado el diseño de unas Islas solo para ricos y hoy el coste de vivir en Balears es una dificultad para las clases medias, las insulares en primer término. Y los proyectos del actual Govern de poder construir incluso en rústico para poner viviendas en el mercado provocan dudas razonables acerca de las consecuencias de futuro.