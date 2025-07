El derecho a dudar

En sentido de titubear, tantear o vacilar. Todos tenemos derecho a la duda, a cargar con ella y, naturalmente, a guerrear contra ella. No todo nos resulta evidente; prueba de ello son las dos preguntas gemelas que en no pocas situaciones nos afectan: «¿Y si no fuera verdad?». «¿Y si fuera verdad?». He asistido a dos situaciones trágicas de duda: la del seminarista en la víspera de su ordenación sacerdotal y la de la enamorada en la mañana de su boda. Dudar no es delito, es derecho. Por lo menos en la fe y en el amor hay que ser totalmente libres y la libertad tiene por hermanos tanto el vértigo que hunde como el éxtasis que eleva. Es cierto que la fe nunca está situada ante lo absurdo, pero también es cierto que siempre está situada ante lo que nos sobrepasa.

Quien escribe es cristiano. Soy creyente desde niño, pero no soy creyente como cuando niño. ¿Cuál es la diferencia? En mi niñez creer era sinónimo de obedecer, ahora es sinónimo de confiar. Para obedecer basta temer, para confiar se requiere querer. Fe no es obedecer, es fiarse. Así se expresó, en el siglo pasado, el ruso Chestov: «Las verdades que salvan, las religiosas, no son constrictivas, se aceptan con libertad». Fe implica confianza absoluta, pero no implica falta absoluta de duda. Alguien sentenció que fe es la capacidad de soportar dudas.