Feliz 4 de julio

Hoy es cuatro de julio: Día de la Independencia de los Estados Unidos. ¡Felicidades a quien corresponda! Cuatro de julio: Conmemoración de la declaración de independencia que tuvo lugar tal día como hoy de un 1776, por el que se ratificó la separación formal del Imperio británico de los estados norteamericanos del momento. Así pues, fiesta nacional y fecha tradicional para los actuales Estados Unidos de Norteamérica. Que siempre se nos olvida –se les olvida– la coletilla de Norteamérica. Porque no te olvides de que también hay unos Estados Unidos Mexicanos que también están en América, aunque esa América no sea la de ese norte.

En una ocasión, hace muchos años, fuera de España, me vino a saludar un neoyorquino: Hello! ¿Español? Sí. Le respondí. ¡Ah! Ok. ¡Toros! ¡Sevillanas! Dijo con un tono muy socarrón. No, amigo, no. Yo español, pero ni toros ni sevillanas. Le dije con una sonrisa esperanzadora. Recuerdo que, en aquel momento me pareció una identificación demasiado reduccionista para una persona que aspiraba a ser doctor universitario. Mi reacción no se hizo esperar: ¿Y tú? Yo, ¡Americano! Sentenció orgulloso. ¿Peruano? Le pregunté. ¡No! Prolongó la negación. ¡Americano, Americano! ¿Argentino? Volví a preguntar. ¡No! My God! Frunció el ceño: ¡Americano de los Estados Unidos! ¡United States! ¡Ah! ¿Mexicano? ¿De los Estados Unidos Mexicanos? Insistí. Nunca supe su nombre. Acababa de fracasar una posible amistad.

Desde entonces, cada vez que escucho utilizar la toponimia americana para reducirla a los estados que hoy celebran su independencia me acuerdo de aquel momento y recuerdo que los estados americanos son muchos más y muy variados. Y que Américo Vespucio legó su nombre a todo un nuevo mundo al que identificó como continente. Aunque quizás, de todo eso, mi frustrado amigo, orgulloso de su gentilicio, no supiera mucho.

Quizás este año, este día sea una buena disculpa para recordar que, de la misma manera que hace más de quinientos años nuestros antepasados fueron con Colón a colonizar sus tierras, hoy son ellos los que vienen a hacer lo mismo a las nuestras. La historia es la madre de todas las ciencias, ¿o era la filosofía? ¡Feliz cuatro de julio!