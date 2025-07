La nit de Sant Joan vam jugar amb les amigues a imaginar on seríem d’aquí a cinc anys. I, tot i la incapacitat manifesta d’alguna de nosaltres per pensar més enllà de demà, el que fou comú a totes va ser la fantasia.

No perquè no hi hagi metes ni desitjos, sinó perquè la realitat material trunca els que podrien ser els nostres projectes de vida. Més enllà de decidir si volem tenir criatures, si volem seguir a la feina d’ara o si ens veim en parella, hi ha el tema: l’habitatge. El gran impediment dels nostres possibles escenaris. Perquè sense casa no hi ha família, ni hortet, ni ca, ni futur. Ni pau.

Fa cinc anys pensava que ara com ara ja tendria fills, estaria casada però, sobretot, que tendria casa pròpia. Avui no tenc res de tot això, però, així i tot, soc més feliç ara que fa cinc anys.