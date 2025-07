Hace tres meses que las instituciones de Balears pidieron a los Reyes que les honraran con su presencia en la inauguración de la gran muestra ‘Paysage Miró’, que se exhibirá en cuatro espacios de Palma. Pero pasaron las semanas y la Casa Real no respondía. Era extraño, porque se había trabajado fuerte para proyectar Mallorca como una referencia cultural europea. Además, detrás de la invitación había un simbolismo: don Juan Carlos y doña Sofía presidieron en 1978 una antológica del artista en sa Llotja que revelaba la categoría que el régimen franquista quiso ocultar.

Pero no se podía esperar más, así que la presentación se fijó para el jueves pasado, siempre con la esperanza de que la Casa Real daría una fecha en el último momento. La sorpresa y la decepción fueron enormes, nadie se explica todavía cómo es posible que los reyes no hayan encontrado un hueco de apenas unas horas para un acto tan significativo. Y entonces, claro, empiezan las especulaciones.

¿Tanto trabajo tienen, tan difícil es cuadrar las agendas de don Felipe y doña Letizia? ¿Acaso se les ha hecho algún feo, en Mallorca? ¿Tal vez no tiene la exposición de Joan Miró la suficiente categoría para ellos? ¿O es que los funcionarios de la Casa Real van muy alborotados con los cambios que se están introduciendo? ¿O será que la reina Letizia impulsa una reestructuración no sólo de cargos, sino también de imagen, que pasa por dejar atrás este tipo de acontecimientos? Sea como sea, está mal no contestar a una invitación, lo haga el vecino de enfrente o la Casa Real. Y esto es lo que ha ocurrido.