¿Cómo ser felices?

El otro día recibí un e-mail de un buen amigo mío en el que me decía: «Lo esencial para ser feliz en esta vida es tener algo que hacer, algo que amar y algo que esperar».

En el hacer, amar y esperar radica nuestra felicidad.

Si cada día tenemos algo que hacer y lo hacemos con ilusión, caminamos hacia la felicidad.

Si cada día tenemos alguien a quien amar, nos hará felices.

Si cada día tenemos algo que esperar, nuestra alegría permanecerá viva.

Algo que hacer, algo que amar y algo que esperar: tres cosas fundamentales para poder ser felices.

Si no hacemos nada, si no amamos, si no esperamos, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Ninguno.

Sin nada que hacer, amar y esperar, nuestra existencia carece de sentido y nos alejamos de la auténtica felicidad.