Mallorca, 2101

Tot i que sembli ciència ficció, em limitaré a oferir càlculs matemàtics si seguim amb la mateixa progressió de creixement dels darrers vint anys a l’illa.

Amb l’evolució actual, al 2101 (en menys de 80 anys) a Mallorca superarem els dos milions d’habitants, dels quals 820.000 seran estrangers o descendents d’estrangers, visitaran l’illa quaranta milions de turistes, s’hauran construït més de 160.000 habitatges nous, 80 carreteres i autopistes amb un total de 2.500 quilòmetres de xarxa viària transitada per un milió i mig de vehicles; també 200.000 piscines, 70.000 embarcacions d’esplai, i un consum de més de 320 milions de tones d’aigua a l’any... Pareix impossible?

Doncs jo no veig cap polític ni de dretes ni d’esquerres que faci res per evitar l’asfixiant massificació i saturació futures, sinó sols esforços per seguir augmentant el creixement. Es parla de sostenibilitat, i en canvi el PP i Vox aprovaran dia 7 de juliol una llei que permetrà, a Palma, un increment de 135.000 persones de població i construir a 362 hectàrees de sòl rústic. I no és ciència ficció.