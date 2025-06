Corrupcions

L’esclat de la corrupció que ha fet Cerdán, amb Ábalos en el marc del ‘cas Koldo’, i que ha suposat la seva defenestració com a secretari d’Organització del partit socialista, ha estat un cop dur per a la militància. També ha significat que Pedro Sánchez hagi pres decisions de forma ràpida i contundent. Molta gent exigeix més coses. Però, en tot cas, el que ha fet el president és molt més que el que han fet (millor dit, el que no han fet) els líders del PP, amb Feijóo al cap. Ayuso, Mazón i el mateix Feijóo (que té moltes coses a amagar, en relació amb la seva família, a banda de les fotos amb un narcotraficant en els moments més durs de les drogues a Galicia) segueixen sense donar explicacions sobre les morts imputables a les seves gestions: a València i a Madrid. Se fumen un puro, com se sol dir, amb una barra colossal, mentre es posen en pla digne i exigeixen als altres allò que ells no fan. Alerta que els enregistraments que circulen no acabin per esquitxar-los també, segons algunes informacions que han anat sortint en els mitjans.

Les esquerres tenen casos individuals de corrupció, molt greus i que no es poden ignorar. S’han d’investigar i depurar les responsabilitats que siguin. S’està fent, per part del president, amb la idea d’implantar una nova estructuració del partit. Dins del partit, allò que s’anomena el vell socialisme tutelat per Felipe González tracta de recuperar poder i, des que Sánchez està dirigint el partit, aquell grup posa pals a les rodes sense donar el més mínim suport al president, malgrat les dificultats per les quals ha passat. L’actitud del partit socialista és molt diferent a la del PP, que bloqueija qualsevol acció quan s’han descobert casos de corrupció. I recordem que el PP té més de 30 casos vius de corrupció, que s’obriran el 2026. Molta pressa tenen per a que caigui el govern d’esquerres, abans del 2026. El que ha passat en el partit socialista és greu i decebedor. Però Sánchez dirigeix un govern progressista, el darrer que resta a Europa d’aquest perfil. No ens agrada, als militants, el que ha succeït. Però al mateix temps, molts militants creiem que Sánchez és la garantia per aturar un govern impregnat de la ultradreta a Espanya, tal i com veim a Balears, amb enormes retrocessos de tota casta, i amb un retorn a un passat amb connotacions dictatorials. Per això, molts i moltes donem un suport clar i contundent al president Sánchez.