A golpe de cajero

Hablamos mucho de la España vaciada y prácticamente nada de la España sin servicios bancarios, de la Mallorca que se ha visto obligada a vivir, a causa de la digitalización y el consecuente cierre de oficinas, sin servicios financieros. Depende ahora única y exclusivamente del cajero automático, si es que funciona, ese que, salvo para sacar dinero, es un desconocido para buena parte de las personas mayores. Son las que se han visto obligadas a realizar acciones para las que no están preparadas. Está claro que aquellas pequeñas sucursales de antaño, en las que todos se conocían y se ayudaban, han pasado a mejor vida. La concentración de bancos es lo que tiene y, como ya no son rentables, se desmantelan y los clientes que se arreglen por sí mismos. ¿Ha llegado la hora de actuar y retirar todo el dinero de esas entidades que no se preocupan por nadie, hasta que ofrezcan una alternativa viable, que bien pudiera pasar por una banca móvil unos días a la semana? ¿Cómo es posible que se deje a gente mayor sin un servicio básico sin que nadie levante la voz?