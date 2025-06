La bomba que activó Francina Armengol cuando decidió que los trabajadores de los informativos de IB3 se convirtieran en funcionarios ha estallado. Son más de 350 empleados que están por entrar en la administración sin concurso ni oposición, y en algunos casos incluso sin una titulación ajustada a su trabajo. Pero esa circunstancia favorable pero jurídicamente extraña no es suficiente para el comité de empresa, que los ha llevado a la huelga.

El martes, incluso, Marga Prohens fue abordada e increpada a las puertas del Consolat de Mar por unas decenas de trabajadores. No sé de qué la acusan ni en qué debe transigir, la presidenta. Pero al margen de esta protesta, no sucedió nada. Ningún ciudadano se quedó in albis. La Primera y Fibwi ofrecen cada día sus informativos regionales con las mismas noticias que IB3. También están la Ser, Cope, Onda Cero, RNE,… y los periódicos Ultima Hora, Diario de Mallorca, Menorca, Diario de Ibiza, el Periódico de Ibiza; semanarios como Ara Balears, o digitales puros, desde mallorcadiario.com a dbalears.cat.

Durante la huelga pensé que se podrían rediseñar los informativos de IB3. El de la noche, por ejemplo, hasta se puede suprimir: replica muchas noticias del mediodía y apenas tiene audiencia. En Vox hay quien opina que lo correcto sería cerrar IB3, como hicieron los valencianos con Canal 9. Yo no atisbo tan lejos. Lo que sí sé es que Armengol ya no es la responsable del desaguisado que provocó; que en IB3 sólo deben trabajar los buenos profesionales de la información; y que si la huelga alteró la programación de la cadena, no pasó nada. Nada de nada.