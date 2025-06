Sigan la pista del aeropuerto

Creo que hay un hombrecillo con traje gris que trabaja para Aena en el aeropuerto de Palma Son Sant Joan, cuyo único objetivo es hacer la vida de los viajeros que pasamos por sus instalaciones más difícil cada día. Trabaja en un despacho sin luz exterior y bajo el amparo de la luz de neón, se esfuerza cada jornada laboral en complicar a residentes y turistas su estancia temporal por el aeropuerto. Ese es su objetivo … y lo más lamentable es que lo está consiguiendo. Recibe instrucciones de Aena para que nuestra estancia se resuelva con más angustia y ansiedad. Son las sensaciones que están determinadas en su hoja de servicios diaria.

El hombrecillo piensa que su bonus consiste en tener y mantener a toda costa el aeropuerto en obras todo el año. Su obsesión es que esas obras nunca terminen y hagan la vida más incómoda a sus usuarios: a nosotros, los residentes mallorquines, por nuestra manía en viajar pudiendo tomar el tren o el coche para ir a la Península y a los turistas, porque su primera experiencia ha de ser siempre de desorden y caos como primera aproximación a una sociedad, la mallorquina, que para él y para Aena es lo que nos merecemos .

Hagamos una prueba para ver cómo nos aprecian desde la sede central de Aena en Madrid: parece ser que la empresa de Aeropuertos Nacionales no publica ingresos financieros por aeropuerto individual como el de Son Sant Joan. Los tiene pero no los publica para el conocimiento público. Sólo presenta oficialmente datos financieros agregados a nivel corporativo por líneas de negocio.

Según Chat GPT los resultados consolidados de Aena en 2024 de un total de 309.300.000 pasajeros, ascendieron a 5.827,8 millones de euros (13,3% más que en 2023 ). Estos se desglosaron en 3.190 millones por ingresos aeronáuticos y, nada más y nada meno, que 1.780 millones por ingresos comerciales. El tráfico en el aeropuerto de Palma en 2024 fue de 33.298.164 pasajeros con unas 243.200 operaciones anuales .

Hagamos algo simple pero orientativo: dividamos los ingresos por pasajero. Mallorca es un 10,8% del total de pasajeros de la red Aena. El total estimado de ingresos de Palma para la empresa Aena debería ser de unos 580 millones de euros, más o menos.

Aena opera un total de 46 aeropuertos nacionales, 15 aeropuertos internacionales y 2 helipuertos. De un total de 63 infraestructuras gestionadas por Aena, el aeropuerto de Palma sin contar Ibiza, ni Menorca) , es un 16% de sus ingresos. Con Ibiza y Menorca superaríamos con creces el 20% del total.

¿De verdad tenemos todos en Mallorca que depender del hombrecillo de traje gri , de mente gris y de espíritu gris?

Y si el hombrecillo gris decidiera en un acto de aplomo y honradez profesional que las escaleras mecánicas del aeropuerto de Palma, todas ellas, funcionaran todos los días como funcionan los ascensores de las empresas de Mallorca y de sus hoteles que no pueden estar ni un día parados .

Y si entendiera Aena que nos basta con llegar a tiempo a coger el vuelo y si podemos tomar un café, pero que nuestro objetivo no es ir a un centro comercial. Al menos no el verdadero objetivo de los pasajeros. No les cuento el objetivo de las personas mayores que deben andar por el Laberinto del Minotauro para alcanzar su puerta de embarque a tiempo.

Y si tomara la decisión de que los accesos a los parking express fueran civilizados, o dejara a residentes plantas amables para aparcar en su voluminoso edificio de aparcamientos colonizado cada día por más y más empresas de rent a car, que parece tienen toda la preferencia. Va a llegar un momento que la incertidumbre de aparcar para los mallorquines antes de un viaje se haga realidad por falta de sitio y perdamos los vuelo .

Y si la entrada al aeropuerto fuera amable y no una gymkana. No se pierdan su significado en internet y me entenderán.

Y si la espera de los taxis fuera más ordenada. Con una fila que se prolongase ordenadamente y no se mezclase con el versallesco pasillo central , alma de bazar marroquín mezclado con la calle Preciados de Madrid o la Rambla de Barcelona en día punta.

Y si la zona de llegadas no fuera como era la de los aeropuertos del Caribe hace 25 años!!

La imagen es deplorable. Y los de aquí vamos corriendo al llegar, tras las cintas de maletas, y todos en manadas atropelladamente por la misma puerta, con enojo de que piensen los turistas que el aeropuerto es nuestro …que no lo es, claro.

Y quizás ese sea el problema. Que no es nuestro. Y creen en Aena desde Madrid que pueden hacer lo que quieran, como mantener las obras eternamente y no dar un servicio amable para sus clientes, pasajeros y sus propios trabajadores del aeropuerto.

Las Islas necesitan un cierto control del aeropuerto. No es mi intención determinar cómo. Es la clave para muchas cosas, para muchas que hoy se debaten en público con ocurrencias, y no sólo para reducir el stress de los residentes. Es la clave de un estado de bienestar y de su dignidad para residentes mallorquines y sus turistas.

¿Alguien puede por favor llamar al hombrecillo gris?