28J: una qüestió de drets humans

El 28 de juny es commemora internacionalment el Dia de l’Orgull. Un dia que reconeix el dret a la diversitat i que recorda la importància de la tolerància, la igualtat i el respecte als drets humans més elementals que tota persona té pel simple fet de ser-ho.

La vigent Constitució Espanyola de 1978 consagra, a l’article 14 del títol I, capítol II, el dret fonamental a la igualtat, que indica que els espanyols som iguals davant la llei, sense que es pugui discriminar per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Pot semblar que no cal recordar un precepte de la Constitució aprovada l’any 1978; no obstant això, en una societat en què algunes persones es creuen amb l’autoritat de qüestionar i vulnerar els drets d’altres persones pel fet de tenir una orientació LGTBIQ+, és necessari recordar-ho.

La societat està en canvi constant; cada vegada són més diverses les realitats, i les administracions públiques han de donar resposta a les necessitats dels diferents col·lectius que la conformen, garantint el respecte a la legalitat vigent, el respecte als drets elementals de les persones i vetllant per l’atenció a aquelles que pateixen algun tipus de discriminació per raó de la seva diversitat.

A la declaració conjunta de les agències de les Nacions Unides de l’any 2015 s’indica que totes les persones tenen dret a viure lliures de violència física i psicològica, persecució, discriminació o estigma, i que els estats estan obligats per la normativa internacional de drets humans a assegurar que tothom, sense distinció, pot gaudir efectivament d’aquests drets.

Aterrant a la nostra realitat autonòmica i insular, la protecció de les persones LGTBIQ+ contra la violència i la discriminació ens commina a treballar per crear entorns segurs, de no-discriminació, de tolerància zero davant conductes abusives o violentes -en la forma que sigui-, entorns on es respecti la dignitat i els drets de tothom, tinguin l’orientació sexual que tinguin. La societat que volem, la Mallorca que construïm entre tots i totes, avança cap a una realitat que condemni, redueixi i afronti l’exclusió, la violència, l’estigma i la discriminació, i que promogui la protecció dels drets humans sense excepció.

És responsabilitat de la societat i de les administracions públiques vetllar perquè els delictes d’odi, que malauradament encara es donen, tinguin com a resposta unànime la protecció de les víctimes i la condemna inqüestionable dels fets delictius. Determinades actituds que indirectament posen obstacles al desenvolupament professional de persones del col·lectiu són una mostra més del camí que queda per recórrer: situacions que condicionen la carrera professional i les oportunitats de consolidació o promoció laboral de persones que, en l’exercici de la seva llibertat, estimen qui volen estimar.

El Consell de Mallorca posa al servei de les persones LGTBIQ+ el SAI, un servei que dona resposta a les demandes d’atenció especialitzada jurídica, psicològica i de suport social a persones que pateixen, han patit o estan en risc de patir discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere. També atén demandes relacionades amb la diversitat sexual i de gènere per part de familiars i professionals. Gestionat per l’entitat Ben Amics, el servei ofereix també formació a professionals en matèria LGTBIQ+, des del convenciment que aquesta sensibilització és la primera passa per prevenir conductes de manca de respecte i vulneració de drets, i per a la construcció d’una societat capaç de conviure en la seva diversitat i respectar la llibertat i els drets humans de tothom, sigui quina sigui la seva ideologia, religió, procedència, raça o condició sexual.

Treballem, cadascú des del seu àmbit, per viure en una Mallorca que acull, que respecta, que conviu pacíficament; una Mallorca rica en diversitat, aspirant a ser exemple de tolerància i de respecte a la igualtat de totes les persones que hi vivim i que visiten aquesta illa.