La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la presentación de la Carta Pastoral del obispo Sebastià Taltavull titulada «Navegam junts amb esperança». Una carta, dicho sea de paso, de casi doscientas páginas. Doscientas páginas. Como lo oyes. Como lo lees. Le he dedicado dos tardes de verano y confieso que he disfrutado con su lectura. En un primero momento, la extensión me hizo pensar que estaba ante un texto pesado, cargado de referencias pontificias, con sobredosis de citas ilustrativas y de relleno. Tras diez minutos de lectura, me di cuenta de que mis sospechas estaban equivocadas. Nada más lejos de la realidad. El texto episcopal es un magnífico ejercicio de realidad social actual. Un documento que resume muchos años de experiencia eclesial y de vivencia local.

Estructurada en diez capítulos, la Carta Pastoral aborda todos los aspectos vitales de la Iglesia de Mallorca y para Mallorca. Para Sebastià Taltavull, navegar juntos es caminar en comunidad. Una metáfora que define la tradición cristiana de nuestra Isla y que se refleja en su fidelidad a Dios en una comunidad en la que los laicos -hombres y mujeres- adquieren cada día mayor protagonismo y más responsabilidad. Taltavull tiene claro que el futuro de las iglesias locales está en los laicos, a los que de ser simples colaboradores convierte en corresponsables. Una apuesta precisa y preciosa que viene realizando desde hace años. Pero, además, el obispo se adentra en las profundidades de la misión local y de la anticipación del más allá en el más acá, un proceso que describe como la construcción del Reino de Dios y que se materializa en la preparación entre todos del Plan diocesano de Pastoral. Pudiera parecer normal que, cuando uno está de prórroga o en tiempo de descuento, como es el caso del obispo Sebastiá Taltavull al frente de la Diócesis, dedicara su tiempo a ir cerrando cosas. Sin embargo, este obispo sigue trabajando hasta el último minuto, generando esperanza real y animando a los cristianos de Mallorca. «Navegam junts amb esperança» es mucho más que una Carta Pastoral del obispo, es un magnífico programa de vida para los cristianos de Mallorca y para los que no lo son.