Defenderse o no defenderse

Mucho hablar de las necesidades defensivas europeas, de si el 2’1, el 3’5 o el 5% del presupuesto debe dedicarse al gasto de defensa (a hacer grande a América otra vez comprándole armamento), y resulta que tras la última cumbre de la OTAN, en la que según el PP España hizo el ridículo y según Sánchez desobedecimos al mismísimo Trump, la gran pregunta todavía sigue sin respuesta. Quizá porque nadie la formula. Si nos defendemos de una vez, y dedicamos el 2’1, el 3’5, el 5% o lo que haga falta al asunto armamentístico, ¿podremos disponer de bombas nucleares disuasorias, y hasta intimidatorias, como todas las grandes potencias del mundo y algunas pequeñas? ¿O no, tampoco? Porque si es que no, seguiremos sin intimidar ni disuadir a nadie, y el debate no tiene sentido.

No vale la pena hablar de porcentajes ilusorios ni gastar un céntimo. Sin cabezas nucleares y misiles capaces de llevarlas a cualquier punto del globo, aquí no hay defensa que valga. Sería como defenderse a patadas en los tobillos. Rusia, China, EEUU y también India, Pakistán y hasta Israel, nos pueden hacer picadillo en cuestión de minutos, y sean cuales sean las amenazas previstas, sin armamento de verdad, nuclear, cualquier rearme es una jodida estafa. Esto lo sabemos desde hace casi un siglo, y lo hemos visto mil veces en el cine. Por eso Israel se hizo con esas bombas de inmediato, y por eso Irán fue bombardeado entre aplausos europeos para evitar que las tenga. Sólo lo han retrasado unos meses, éxito histórico. Los británicos, naturalmente, sí las tienen, pero ya no son Europa, así que sólo nos queda el paraguas nuclear de Francia, que tampoco es gran cosa ni asusta a nadie. Así que lo que yo quiero saber es si, aceptando las draconianas condiciones de la OTAN (de EEUU), nos venderán algunas y cuántas, y si todos podremos ser potencias nucleares. Porque Trump dijo de Irán «Hemos destruidos sus armas nucleares». Las que no tenían, claro, y así es muy fácil. No es que yo esté a favor de las bombas atómicas, como Putin; Trump o Netanyahu, ni que simpatice con tales artefactos, lo que digo que sin tenerlas en cuenta, todo este debate sobre defenderse o no defenderse es una filfa. Una estafa.