Me llamaron del CIS

No es broma. Fue el otro día. Acababa de llegar de correr por la mañana de Bellver, como corren los dinosaurios, cuando nada más entrar sonó el teléfono fijo. Nunca llaman al fijo. Ni los vendedores de teléfonos móviles. De hecho, si tengo que dar el número, no sé ni cuál es. Así que lo cogí más que nada por curiosidad. Era Alicia, no nuestra compañera Alicia Mateos, intrépida y eficiente periodista de Ultima Hora, era Alicia a secas y dijo que llamaba del CIS. Me salió del alma preguntar: «¿Del CIS de Tezanos?» La señorita simplemente añadió: «Del Centro de Investigaciones Sociológicas. Quería pedirle si quiere participar en una encuesta sobre medios de comunicación y utilización de redes sociales». Casi lloro de felicidad. «¿Y no me preguntará por el Gobierno?», quise saber. «En principio es para esos temas que le he mencionado». Contesté que sí lleno de una emoción desbordante. El CIS de Tezanos, quién puede negarse. Total, que la señorita Alicia me lee un mensaje largo de protección de datos y al final me pregunta si lo he entendido. Contesté como se contesta en el Ejército. «Afirmativo». En la mili no había ni sí ni no. Todo era afirmativo o negativo. Daba más empaque. Entonces empezó la encuesta. «¿Dónde he llamado?», preguntó. «A mi casa», respondí. Resulta que lo que ella quería saber era la población porque había pillado un número por sorteo o algo así. «¿Cuántos años tiene?». «52 para 53 respondí». Y ahí acabó todo. «Lo siento, me dice el sistema que ya tenemos esa franja de edad cubierta», me informó Alicia. Falso, pensé. Es Tezanos, sabe que pondré a caldo a Sánchez y me veta. Resumen, al menos sé que el CIS existe. Ahora solo falta que me llamen del Estudio General de Medios y me pregunten por la radio que escucho. Espero que mi edad no sea un impedimento.