Imagino que hay otras formas de ser multimillonario, pero siendo Elon Musk el hombre más rico del mundo, la suya por fuerza debe ser la mejor. ¿Y cuál es la suya? Bueno, sabíamos que una de sus actividades preferidas, entre otras no menos incomprensibles, consiste en hacer estallar gigantescos cohetes de su compañía SpaceX poco después de su lanzamiento y mientras la audiencia contempla embobada cómo explotan cientos de millones de dólares, expresa luego su gran satisfacción por lo mucho que han aprendido de este fracaso total. Hoy estallamos mejor que ayer, dicen. Sí, hay que ser el hombre más rico del mundo para poder decir esas cosas y que además formen parte de todos los manuales sobre cómo hacerse millonario. Insistiendo con la fe del iluminado, fracasando tantas veces como haga falta, atacando siempre, no cediendo jamás. Y si además la empresa SpaceX no sufre pérdidas al explotar, por sus previsores contratos con la Administración de EEUU, mejor todavía. Pero el hombre más rico del mundo, que por algo lo es, logró ir más lejos y según me he enterado, el jueves 19 de junio, en Texas, hizo explotar su nave, convertida en colosal bola de fuego, antes de despegar, en una prueba de abastecimiento. ¡Antes incluso de despegar! Sí que es cierto que habían aprendido y, desde luego, esa rapidez solo está al alcance del más rico. El mismo que tras cubrir públicamente de improperios a su gran amigo y socio el presidente Trump (hasta le acuso de presunto pederasta) y hacerlo estallar todo, plegó velas rápidamente, retiró tuits y aseguró que se había pasado un poco. Imagino que por lo de los contratos con la Administración que hemos mencionado antes. No creo que valga la pena ser el hombre más rico del mundo si ni así puedes cantarle las cuarenta al presidente de EEUU, y te estallan todos los cohetes, incluso antes de lanzarlos. Desde luego, yo no recomendaría a nadie deseoso de ser multimillonario que hiciese estas cosas. El título ‘Cómo ser multimillonario’ no se refiere a cómo llegar a serlo, sino cuando ya lo eres. Entonces sí, entonces puedes hacer explotar lo que te dé la gana. Y felicitarte por la ocasión de mejora que ello implica.