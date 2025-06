Se veía venir desde que Israel, que ya está de sangre hasta los codos y cuyas matanzas jamás podrán ser olvidadas, empezó a bombardear Irán aprovechando su inercia asesina (defensiva), no fuera a ser que sus negociaciones en curso con EEUU sobre asuntos nucleares terminasen satisfactoriamente y en paz. Se empezó a hablar entonces de que si los ayatolás iraníes estaban enriqueciendo uranio más de la cuenta, de que si les faltaban tres días, cuatro como mucho, para disponer de esas armas de destrucción masiva, de que sus instalaciones nucleares, a cientos de metros bajo tierra, estaban fuera del alcance de Israel y sólo las bombas perforantes GBU-57 estadounidenses de 13 toneladas, que sólo puede trasportar el sutil bombardero B-2, lograrían alcanzarlas.

Y mientras nos enseñaban en prensa y noticiarios dichos aviones y colosales bombas antibúnker y el presidente Trump aseguraba que ni él sabía lo que haría («Puede que lo haga, puede que no»), todos sabíamos ya que Estados Unidos, a instancias de Israel, atacaría. ¡USA Attacks! Como Mars Attacks, pero en serio. La operación secreta sobre las instalaciones nucleares de Fordow, Isfahán y Natanz, que todos veíamos venir, se llamó ‘Martillo de Medianoche’, una denominación inequívocamente israelí, de resonancias bíblicas, ya que por esa influencia ancestral y desde el Génesis, tienen la costumbre de poner nombres muy poéticos y líricos a sus gestas bélicas. En EEUU no tienen esta costumbre, pero tienen otra no menos significativa.

Asegurar que este ataque devastador sin más ni más, por si acaso, en modo alguno quiere decir que estén en guerra con Irán, aunque lo estarán si Irán responde. Lo típico. ¿Y ahora qué? Lo ignoro, pero el Organismo Internacional de Energía Atómica dice que no se ha detectado ninguna radiación en las zonas devastadas por la aviación de EEUU. Raro. O no.

En fin, que hoy estoy un poco cansado y no tengo ganas de expresarme. Mucha agitación cultural, demasiados acontecimientos, demasiado Israel, demasiado Estados Unidos. Me disculparán que haya escrito lo que ya escribió todo el mundo. ¡USA Attacks! Pero no se preocupen, aún no están en guerra. De momento.