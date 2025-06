Passa valenta cap a una Mallorca menys saturada

La saturació que pateix Mallorca en determinats moments, especialment a les carreteres, s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la ciutadania. Embossos, contaminació i una xarxa viària tensionada han provocat un malestar creixent entre la majoria de mallorquins, que veuen com sortir de casa moltes vegades passa a ser un repte. Davant d’aquesta realitat, la societat reclama als governants accions decidides i efectives per fer-hi front.

Durant vuit anys de governs d’esquerres es varen fer moltes promeses en matèria de sostenibilitat i mobilitat, però la manca d’accions concretes i l’arribada massiva de vehicles de fora varen empitjorar una situació que ja era límit. Ha estat ara, amb el Partit Popular al capdavant del Consell de Mallorca, que s’ha impulsat una mesura valenta i pionera: una proposició de llei per regular l’entrada de vehicles a l’illa.

Aquest projecte de llei no només pretén reduir la saturació, sinó que neix amb una clara voluntat de permanència i estabilitat, més enllà de cicles polítics. És una norma pensada per durar, amb l’objectiu de posar l’interès general dels mallorquins i les mallorquines per damunt de tot. La iniciativa es basa en un rigorós estudi de càrrega de la xarxa viària, que ha estat reconegut i valorat fins i tot per l’oposició. Es tracta del primer document d’aquestes característiques elaborat mai a Mallorca, fet que demostra la serietat i el compromís del Consell de Mallorca amb la mobilitat sostenible i el benestar de la ciutadania.

És important recordar que a la passada legislatura ja es parlava de mesures similars des de partits com Més per Mallorca, conscients que la situació era crítica. Desafortunadament, aquestes propostes no varen tirar endavant per manca de voluntat política i discrepàncies internes del Pacte; i ara que qualcú governa amb seny i valor, s’omplen la boca dient que «ja ho volien fer». No, senyors de l’esquerra: ho volien vendre, però mai ho varen fer. Ha estat ara, amb el president Llorenç Galmés, que s’ha donat l’impuls necessari per fer realitat una iniciativa sense precedents.

I cal remarcar-ho amb contundència: aquesta regulació no afectarà els residents de Mallorca. Les mesures estan pensades per regular l’entrada de vehicles que no tributin a l’illa, de cap manera per limitar els drets dels residents. A més, es preveu que els no residents propietaris d’un habitatge podran circular amb un vehicle per propietari sempre que estigui domiciliat a Mallorca.

L’estudi mostra que l’any 2023 varen entrar 400.000 vehicles als ports de l’illa.

Aquesta xifra evidencia la necessitat urgent d’actuar. Per això, es preveu establir un sostre de vehicles que no tributin a Mallorca, inclosos els cotxes de lloguer, i que hauran de tenir autorització prèvia i pagar una taxa. Aquest sostre serà revisat periòdicament pel CIM amb criteris tècnics i estudis actualitzats. Tot aquest projecte anirà acompanyat de mesures de mobilitat sostenible com nous vials cívics, aparcaments dissuasius i sistemes intel·ligents per monitoritzar zones especialment saturades, com Sóller o sa Calobra.

Finalment, vull destacar un fet inèdit: aquesta proposta ha cercat des del principi el consens de tots els grups polítics del Consell de Mallorca. Ja s’han iniciat converses per aconseguir el màxim suport possible, amb la voluntat que aquesta no sigui una llei d’un partit, sinó una eina de futur que serveixi al conjunt de la societat mallorquina. Mallorca no pot esperar més. I amb mesures valentes, rigoroses i compartides, podem començar a construir una illa amb una mobilitat més ordenada, més saludable i més respectuosa amb la qualitat de vida dels qui hi viuen tot l’any.