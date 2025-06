Preludi i fuga del PP balear

Una obra en dos temps, a càrrec de Marga Prohens i l’orquestra del Partit Popular. Un preludi de moderació, declaracions prudents, melodies de calma i contenció que sols preparaven la fuga, el contrapunt, la cacofonia final de l’acord amb la ultradreta, pacte vestit de fanfàrria, enmig de vergonyoses concessions, trompetes de batalla de Vox i ruptura total dels compromisos de moderació i seny pregonats pel PP de Prohens.

Preludi. Prohens es reuneix el desembre passat amb representants municipals del PP després del trencament amb el soci preferent, Vox, i els parla de centralitat i moderació. Paraules destinades al públic, els barons i baronets populars en contra temen pels seus propis pactes i pressupostos. Però no passà gran cosa. Al gener, la farsa pren major teatralitat quan Prohens avisa que no té marxa enrere. Fals, com s’ha vist. Silencis calculats, to menor, tres mesos de negació de l’acord que prepara el final esperat.

Fuga. Altres veus se senten darrere la negativa oficial. Exigències ideològiques. Calma tensa. Sembla que no passa res fins al tema principal d’aquesta fuga, preanunciada per un «estaria disposada a derogar la Llei de Memòria Democràtica», el compromís de desembre trencat, la paraula traïda, la màscara de moderació per terra, concessions descrites fins ara com a impossibles acceptades al pacte radical. El PP cedeix als ultres en llengua, en drets humans, en memòria democràtica, els entrega la decisió sobre l’educació dels nostres fills i filles. Fuga a diverses veus, lloances de PP i Vox entre ells, i dels altaveus habituals de la dreta mediàtica. Hipocresia i duplicitat del PP a tots els nivells començant pel Consolat de Mar. Claudicació ideològica vestida d’estratègia política i estabilitat. Aquest Govern no és de fiar. Una obra en dos temps, en definitiva, que acaba com era de preveure: de la moderació promesa a la submissió a la radicalitat.

Se senten tambors, ara tambors de resposta social a la falsedat i la claudicació. El PP, els socis, el Govern i Prohens confien en els acords desafinats de les revetlles d’estiu per apagar l’incendi que ha encès el seu pacte. Però no hi ha marxa enrere, es trobarà amb un in crescendo a tots els nivells.