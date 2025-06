El pasado viernes se celebró el segundo congreso del Fòrum de la Societat Civil, centrado en la vivienda. Todo esto con la resaca aún reciente de la manifestación del domingo anterior que, una vez más sacaba, a la calle a la gente por la emergencia habitacional. En el congreso estuvo presente el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo. Y hubo una frase que pronunció que llamaba la atención. Advirtió que ante el problema de la vivienda, «más que problema me gusta llamarle reto».

Una frase sorprendente, que se debate entre el discurso neocon y reminiscencias new age. Llamar reto a que una familia se encuentre con el fin de contrato de alquiler y una subida de 700 a 1.500 euros al mes es, cuanto menos, osado. Llamar reto a vivir en una habitación sin ventanas, una temeridad.

Señor conseller, no estamos rodeados de retos, sino de dramas. No es un reto, sino una injusticia, tener que competir con un extranjero del norte que se ha encaprichado de la misma vivienda que un residente y, porque tiene la imperiosa necesidad de tener una segunda residencia, contraofertar con 20.000 euros más. No es un reto vivir con 24.000 euros en una Mallorca con aspiraciones a convertirse en Mónaco donde las familias no pueden comer fuera ni irse de vacaciones: es una vergüenza. Tampoco es un reto que las familias se ahoguen pagando escuelas de verano (recuérdense las colas de madrugada en Son Moix para conseguir una plaza en las actividades infantiles a precios asequibles). Quizás es que vivimos en dos Mallorcas diferentes y unos lo ven como si esto fuese el Grand Prix, y otros como si fuesen los Juegos del Hambre.