La ‘ley Prohens’ de conciliación, una apuesta real por las familias

Esta semana ha empezado a andar la ‘ley Prohens’ de conciliación. Se trata de norma innovadora y pionera en toda España que convierte la conciliación en un derecho real y no en una promesa más. Esta ley permite adaptar los horarios de trabajo por motivos familiares, acceder a un banco de horas para imprevistos, trabajar desde casa con reglas claras y con derecho a desconexión digital, abrir los colegios fuera del horario lectivo y en vacaciones para actividades gratuitas, y reforzar servicios sociales como centros de día, residencias, estancias diurnas, teleasistencia o ayuda a domicilio. También se aplicarán medidas dentro de la propia administración y se promoverá que las empresas incluyan la conciliación en sus convenios laborales, como también para los trabajadores autónomos, todo ello con incentivos fiscales y un trato prioritario para familias numerosas, monoparentales, víctimas de violencia machista, familias en situación de vulnerabilidad y familias de acogida. Para garantizar que todo esto funcione, se crea un Comité de Conciliación que se encargará de elaborar un plan (con calendarización y presupuesto), hacer un diagnóstico, evaluar resultados y proponer mejoras, asegurando que no quede todo en papel mojado.

Esta ley no impone cómo deben organizarse las familias, sino que implementa medidas y da recursos para que decidan libremente cómo repartirse las tareas sin que el peso recaiga siempre sobre las mujeres. Durante años se habló de derechos que nunca llegaron a hacerse realidad, ahora esos derechos se ven y se viven: en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo. Las familias lo notan cuando llevan a su hijo a una escoleta gratuita, cuando no tienen que elegir entre trabajar o cuidar a un familiar, cuando sus hijos con discapacidad pueden acceder al ocio sin barreras. Conciliar ya no es un lujo ni una utopía, es un derecho con nombre, medidas y presupuesto, y con Marga Prohens se ha hecho posible.

Esta no es la única medida impulsada en esta materia por el Govern del PP, la presidenta Marga Prohens ha puesto en marcha más medidas que nunca para ayudar a las familias de Baleares en algo tan básico como poder compaginar la vida personal, familiar y laboral. No son promesas, no son discursos, son hechos concretos que ya se están aplicando y que están mejorando el día a día de muchas personas. Se ha multiplicado por diez el presupuesto destinado a la conciliación respecto a los anteriores gobiernos y se han aprobado medidas reales como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años con más de 14.500 plazas y más de 50 millones de euros anuales, frente a los escasos esfuerzos de gobiernos anteriores que en ocho años crearon unas 4.000 plazas (2-3 años) y apenas destinaron 4 millones. También se ha puesto en marcha el transporte escolar gratuito para estudiantes de Bachillerato, algo que nunca se había hecho, y se ha fijado un precio máximo para el comedor escolar de 6,85 euros diarios, cuando antes no había límite. Por primera vez se garantiza ocio gratuito y adaptado para niños y niñas con discapacidad de grado II y III, y también se han creado programas de respiro para familiares que cuidan a personas con dependencia o discapacidad, algo que siempre se negó a implantar la izquierda. Todas estas medidas permiten que las familias puedan organizarse mejor, trabajar, descansar o simplemente tener un respiro, sabiendo que sus hijos o sus mayores están bien atendidos.

La ‘ley Prohens’ marca un antes y un después en la política de apoyo a las familias en Baleares. Por fin se pasa de las palabras a los hechos, con medidas concretas, presupuesto claro y una visión a largo plazo. Cuando una familia puede conciliar, gana en calidad de vida y gana en igualdad y esto, la presidenta Prohens siempre lo ha tenido muy claro y una vez más ha cumplido con la palabra dada.