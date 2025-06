Manifestació contra la massificació, llums i ombres

Sobre la massificació i la reacció a la manifestació del passat diumenge dia 15, hi ha moltes coses a dir, però només hi ha espai per a quatre detalls.

1. La massificació no és un problema dels turistes, no se’ls pot donar la culpa ni se’ls pot molestar. És un problema de l’apatia i falta de mesures efectives i contundents per part dels nostres governants per arreglar de veres aquest terrible problema que directe o indirectament dificulta molt greument, pràcticament impossible, l’obtenció d’habitatge per part dels ciutadans mallorquins, tant per a la compra com per al lloguer.

2. La manifestació fou un èxit de participació, amb un comportament i actitud exemplar per part de tots els ciutadans que participaren. Tant dona si eren vuit mil o trenta mil, el Govern ha d’escoltar les queixes dels ciutadans. No està bé, ni és acceptable, que el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, per llevar prestigi a l’acte, afirmi que «els treballadors de les empreses punteres de turisme multipliquen per quatre als manifestants». Això no arregla el problema i suposa passar dels manifestants i de la problemàtica que els preocupa. Quants d’aquests treballadors de turisme, si no estiguessin de guàrdia, haguessin volgut anar a la manifestació? O és que a ells no els afecta el preu de l’habitatge i del lloguer que provoca la massificació?

3. El dia anterior a la manifestació va haver-hi una desafortunada acció per part d’un grup de joves, liderats pel portaveu de ‘Menys Turisme, Més Vida’ –un jovencell de setze anys, per tant, sense l’experiència, coneixements i vivències necessaris per entendre com funciona econòmicament una societat i com han de ser els comportaments socials– que varen paralitzar un autobús turístic, encenent bengales de fum a la vora, que va fer davallar tots els turistes del bus i penjant una pancarta. Aquest fet pronosticava que podia haver-hi accions contra els turistes durant la manifestació, cosa que no va ocorre, acte que segurament va minvar participació; però si acabada aquesta, al Born i la plaça de les Tortugues, un nombrós grup va increpar als turistes a les terrasses dels bars, fet del tot inamissible, que tant alguns hotelers com la patronal empresarial varen aprofitar per deslegitimar la protesta. No crec que autoritats i empresaris estiguin per negociar amb un adolescent, no obstant això, si aprèn dels errors pot arribar a ser una bona peça per a la nostra societat. No embrutem la imatge de les Illes, necessitem els turistes, encara que, certament, amb menys quantitat.

4. Referent a la Mesa per la Sostenibilitat, que se suposa ha de resoldre el problema de la massificació, els organitzadors haurien d’espavilar. Segurament el catedràtic d’Economia, Antoni Riera, gran professional, coordinador i director tècnic de la Mesa, abans de començar ja sabia quins eren els problemes i les possibles solucions, però un any després, estudiant el tema, encara no es veuen resultats, a pesar que la senyora Marga Prohens, presidenta de Govern, va admetre al cercle d’Economia la urgència de decisions. Presidenta, no podem esperar més; actuï.