Lo esencial

Este año van a llegar 20 millones de turistas a Balears. La cifra genera alarma porque sabemos en qué se traduce: saturación, colapso, desigualdad. Los ingredientes forman un cóctel nada refrescante. Superamos ya los 30 grados y este brebaje de supuesto esplendor turístico no alivia, quema nuestra tráquea. Concluye el II Congreso del Forum de la Sociedad Civil donde se ha escaneado una de las consecuencias de este modelo que impera en las Islas: el precio deshonesto de la vivienda tanto en alquiler como en venta que está mostrando estampas de éxodos derivados de la codicia. Trabajar y acabar con tus huesos en un aeropuerto, madrugar para limpiar los vómitos de los turistas de borrachera y ver como se va por el desagüe la mayor parte de tu salario para pagar el alquiler de esta seudo vivienda, o quizá los más afortunados que pernoctan en caravanas tras molerse en los trabajos no es la estampa de este lugar al que algunos llamaron paraíso.

«Estamos condenados a la infravivienda o a salir de la Isla», se escuchó. Da igual porque ninguna voz contiene medidas como la liberalización de rústico que ponen en jaque el inestable modelo que genera una sociedad cada vez más piramidal. El grueso de la riqueza en la cúspide para unos pocos y abajo los de siempre, los olvidados . La clase media en un tris de proletarización que en Balears salva los trastos por herencias de aquellas tierras y casitas de abuelos que no valían una peseta y ahora rinden a un modelo que, insisto, es cómplice de la industria turística.

Se les llena la boca a los políticos cuando hablan de contención. ¿Cómo creerles cuando ha estallado la verdad de un nuevo caso de corrupción, ahora en el seno del PSOE, en un exministro, Ábalos, en el exsecretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, y los que saldrán? Y no solo es la clase política, es también quien paga las mordidas. La UCO ya ha desvelado la relación entre algunas empresas constructoras como Acciona y Koldo García. Vamos a ir viendo cómo saltan los costurones que han cosido el crecimiento sin límites de la industria del ladrillo.

Es de relato bíblico contrastar la emergencia de la vivienda, ver la cara de los sin techo, al mismo tiempo que van saliendo de las cloacas quienes se han lucrado pagando comisiones para construir esas urbanizaciones de ensueño en los páramos del extrarradio.

He vuelto a escuchar al filósofo Ramón Andrés en torno a la lectura de su último libro Despacio el mundo una de sus máximas que él ha puesto en práctica: «Vivir con lo esencial, ¡que no es poco!» De eso se trata, de regresar a lo necesario y abandonar los excesos, del olvido de esta lujuria por tener de todo y más. Él fue víctima de esa codicia de subir alquileres. Tuvo que dejar Barcelona y refugiarse en el Baztán. A favor del silencio y de un precio ajustado por el alquiler de su casa. Solo que algunos no pueden ni eso. Se les ha hurtado lo esencial. Ahí la quiebra del ser humano.