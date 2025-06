Sillones desorejados

Leo y escucho con tediosa frecuencia a intelectuales, filósofos, sociólogos y políticos que ahora ya no hay esto o lo otro. No hay valores, ni vergüenza, ni modales, ni memoria. Tampoco grandes líderes, ni verdades (las que hay son mentira), ni información correcta, ni casi democracia. Que falta de todo, en fin. Y que al parecer antes sí abundaban estas cosas, entendiendo por antes un tiempo muy vago, ignoro si remoto o imaginario, y en el que según los más radicales, un poco pirados, incluso había hombres y mujeres. Mientras que ahora… Es igual, porque el discurso es que antes sí y ahora no. Ya no. Desde luego, no seré yo quien discuta a tantos entendidos, no tengo ni idea del asunto. Pero lo que de verdad me irrita, más que la pérdida de valores, liderazgos y verdades, es la falta de sillones de orejas. Que no es de ahora, porque desde que hace años hablé aquí del problema de los sillones de orejas, que están todos desorejados, el asunto se ha agravado mucho y ya no hay forma de encontrar uno.

No es que no lamente la falta de valores cívicos, o más información veraz, o decencia en general, cosa todas que tanto abundaban antes, pero he vivido toda la vida tumbado en sucesivos sillones de orejas reclinables, que naturalmente y como todos los lugares felices, duran lo que duran. Y cuando se acaban hay que sustituirlos por otro. Cosa que antes podía hacer, y ahora no. Desde hace tiempo, decía, porque no es la primera vez que escribo este párrafo acerca de sillones de orejas desorejados, y además poco reclinables. Yo me reclino mucho más, es decir, me reclinaba. Un desastre, aunque eso sí, con enchufes, botoncitos y mecanismos que ninguna falta hacen. Y ahora si me permiten la licencia, voy a hacer la mejor frase periodística del siglo. No es que ya nada sea lo que era, es que nada es lo que es. Ni siquiera los sillones de orejas, por favor. El azúcar sin azúcar, la cerveza sin alcohol, la información desinformativa, las viviendas invivibles, salarios sin salario, legalidad internacional ilegal, etc. Y por supuesto, insisto, sillones de orejas desorejados. Soportaría mejor que nada sea como antes si aún dispusiera de mis sillones de toda la vida. Con orejas.