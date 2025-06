Ganará la democracia

Nadie puede negar la evidencia. La democracia está en un momento de zozobra. El dictador Sánchez desearía que nuestro país fuera Venezuela. Pero no lo es. Luis XIV, en el siglo XVII, en el Parlamento francés, se atrevió con la frase: «El Estado soy yo». Sánchez se lo ha creído, pero la democracia, aunque enferma y manoseada por el Gobierno, prevalecerá. El sistema lo engullirá. Ha intentado manipular la Justicia y eliminar los medios no afines. Gestiona la TVE que pagamos todos, convirtiéndola en basura. Coloca a todos los miserables que mienten y confunden a la población. Ha repetido que los ciudadanos le eligieron. Falso. Le eligieron los suyos, Sumar, los exetarras de Bildu y partidos conservadores, como PNV y Junts que le dieron apoyo para exprimirlo y conseguir para Catalunya y Euskadi lo que ya conocemos. Ha destruido la convivencia con su regreso al guerracivilismo que la Transición había superado. Ha mentido en todos los ámbitos y foros sin ningún escrúpulo. Ha utilizado el miedo a la ultraderecha para imponer su régimen de tintes dictatoriales.

Es hora de decir claro que la ultraizquierda puede ser igual que la ultraderecha. La perversión y la corrupción no son inherentes a la ideología sino a la bajeza moral. El discurso de que la izquierda es el santo grial de la pureza y que liberales y conservadores son perniciosos per se, además de cansino y ridículo, es falso. Nos ha endeudado de forma alarmante, no para darnos mayor progreso, sino para mantenerse en el poder. Ahora empieza a ser evidente que ha permitido una corrupción nepótica y con tintes de camorra. Aún no sabemos si ha participado en ella, pero sí que la ha utilizado y encubierto.

Su esposa y hermano están en la lupa de la investigación. Ha tenido en su Gobierno ladrones y puteros. El feminismo de la izquierda debe sonrojarse por lo que vemos a diario en la prensa, con el puteo del que fue su brazo derecho. El honesto Pere Sampol dijo: «Es que es el colmo que se vayan de putas con nuestros impuestos»; pero no podía imaginarse que unos años después un Gobierno al que su partido apoya convertiría aquello en una nimiedad, comparado con lo que presenciamos actualmente. Ha destruido un gran partido como el PSOE, necesario y que ha aportado mucho al último medio siglo de nuestra historia. El Estado activa las instituciones que él ha intentado desprestigiar con bulos impropios de un presidente de Gobierno, pero la Justicia, la UCO y los medios que han realizado un trabajo de investigación ejemplar le han desnudado. La ciudadanía avergonzada empieza a darse cuenta de quién nos gobierna. Cuando ocurra lo inevitable, los encubridores se exculparán con argumentos fatuos. El resto es fácil de adivinar. Habrá ganado la democracia.