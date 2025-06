Els domicilis de l’Invisible

Déu és més immaterial que l’aire que entra pertot-pertot, estiguin o no barrades les portes, el que em fa recordar la contesta que els nins petits havíem de donar quan ens fessin la pregunta: on és el Bonjesuset?

Malgrat sigui pertot-pertot, em sembla trobar Déu, sobre tot, en cinc punts ben determinats, punts on sembla Déu hi té establert domicili en categoria de llar permanent. Una d’aquestes llars es troba situada en la intimitat de l’humà, en la fondària de l’ànima, en aquell racó que sant Agustí definí com «intimior intimo meo», la part més íntima de la intimitat; allí sempre hi és el que et va fer i el que continua fent-te i volent-te, cosa que et fa possible trobar Déu sense sortir de tu mateix. Una segona llar de la divinitat és l’univers: és la llar més immensament ampla. Ciceró, el gran orador romà, es preguntava: «Qui és tan insensat –vecors, en llatí– que observant la bellesa de l’univers no senti que Déu hi és?».

Una tercera llar, aquesta ben pròpia de les religions del llibre, és la Sagrada Escriptura que conté missatges precisos de Déu mateix. La quarta, pròpia del cristianisme, és el Corpus Christi o pa de l’eucaristia. I n’hi una més, la més carnal, la del desgraciat, rebi aquest el nom de lleig, curt o pobre: qui amb ell comparteix, amb Déu està compartint.