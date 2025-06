Sirva usted a la patria

Aunque parezca increíble, en otras épocas los chicos españoles estaban obligados a realizar el servicio militar o, posteriormente, la denominada prestación social sustitutoria. En la actualidad, Alemania se está planteando crear un ejército profesional atractivo para la juventud. De ahí una pregunta directa: ¿Sería necesario volver al modelo del servicio militar obligatorio en España?

Empecemos explicando el fin de esta medida en nuestro país. En el año 2001, durante el segundo gobierno de Aznar, se decidió suprimir todo tipo de prestación obligatoria. Los motivos fueron varios, pero deberíamos destacar por un lado el creciente número de solicitudes para realizar la PSS, que desbordó por completo la capacidad del Estado para atenderlas. Otro aspecto crucial fue el hecho de que hubo quien pisó la cárcel tras desobedecer la obligación de acudir a filas y declararse insumiso, lo cual generó aún más animadversión y rechazo.

Pero todo esto ya es historia. Vivimos otros tiempos, para bien o para mal, y nadie en España parece interesarse por el tema. Además, y como suele pasar casi siempre en este país, la posición ideológica define la respuesta. Los del lado izquierdo consideran que es una imposición inútil que coarta la libertad de los jóvenes y que trunca familias y futuros. Los del lado derecho sueñan con recuperar el modelo obligatorio con el argumento de que hay que educar a los jóvenes, poner orden y reforzar la identidad nacional. Como nunca se pondrán de acuerdo, lo cual explica en gran medida nuestra situación política, vamos a intentar sacar nuestras propias conclusiones.

La primera es que haber servido a la patria ha alegrado muchas cenas porque la mili supuso para muchas generaciones, tal vez afectadas por el síndrome de Pollyanna, una gran cantidad de anécdotas y batallitas que sin duda merecen ser contadas. Además, el servicio militar permitió a mucha gente descubrir otras zonas de España, aunque nadie tuviera realmente interés en visitarlas, y dio a todos la oportunidad de conocer a personas de diferentes estratos sociales. Por otro lado, hay quien considera la experiencia como una absoluta pérdida de tiempo, que nada aportó y que simplemente fue un trámite largo, desagradable y muy poco interesante.

Volvamos al presente. Me sorprendería que algún partido político español consiguiera recuperar un modelo de prestación obligatoria. Los costes y el beneficio de tal decisión son un primer punto de reflexión para cualquier gobierno en un momento económico muy complicado y con otras prioridades por lo que respecta al gasto. Además, dudo que la sociedad estuviera a favor. Los modelos familiares, la educación de nuestros jóvenes, el sistema educativo así como las maneras de socializar y comunicarse han evolucionado y creado un entorno social en el que esta opción se antoja poco viable. Unos cambios que también afectan al concepto del ejército, a su estructura y a sus necesidades, basadas cada vez más en la tecnología. Por otro lado, se plantean preguntas esenciales y de difícil respuesta: ¿Para qué edades? ¿Cuánto tiempo? ¿Y las mujeres? Por tanto, sigamos el sabio consejo gallego que afirma que mejor no meneallo y dejemos las cosas como están. Y, sí, sé lo que usted se está preguntando. Yo hice la PSS en una asociación de estudiantes en Barcelona. Una historia que da para un libro que, no se preocupen, no voy a escribir. Siento un gran respeto por mis lectores…