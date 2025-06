Y yo provocando

No se hace una idea del esfuerzo que tengo que hacer hoy para no hablar de Pedro Sánchez, el trío maravillas y la que se avecina. Por suerte, el domingo pasado se celebraron varias manifestaciones antiturismo por toda la geografía española que dan mucha chicha para llegar hasta la última línea de este artículo. Pero como no sé mucho de turismo en Canarias y otros lares, me centraré en la manifa de Palma a la que concurrieron muchos amigos y familiares, lo cual demuestra mi valentía al reprimirles, a ellos también, en público y por escrito.

Lo primero que sorprende es que la concentración fue muy variopinta. Temas lingüísticos, ciudadanos reclamando su derecho a una vivienda, agobiados por el turismo, gente en paro. Por lo que la jornada se podría calificar de fiesta del quejica. La cita juntó a miles de personas que, sobre todo, tenían algo que lamentar, seguramente con razón. Pero mirando a los turismofóbicos, les pido que levanten la mano los que no han alquilado nunca su casita de veraneo a turistas o no han ido nunca a masificar algún destino petado tipo Roma, París o Nueva York, los más pijos. Vamos, que la idea de la manifa era turismo sí, si soy yo, pero no si el turista eres tú. Por no hablar de la mala educación de increpar a los que nos visitan. A mí también me agobian, pero mejor turismo que fábricas químicas o minas de carbón.