Conozco a un empresario paleolibertario, qué cosas. Me lo encontré el otro día frente al bar Ca sa Miss, de sa Pobla. Estaba que trinaba. Las venas de sus sienes se le hinchaban peligrosamente al explicarme el motivo de su indignación: la confluencia de los recientes acontecimientos políticos con las fechas de presentación de la declaración de la renta.

–¿Pero tú crees que se pueden pagar impuestos después de lo que hemos visto?

–Hombre, piensa en la sanidad, la educación, las obras públicas, todo eso se financia con los impuestos.

–Y las señoritas de compañía del trío socialista –que pronto puede ser multitud– las juergas con puterío, las comilonas, los pisos para las amiguitas, todo eso también lo pagamos tú y yo. Y a mí no me da la gana. Creo que este año voy a depositar el importe de mi declaración en sede notarial con la indicación de que no se envíe a las arcas públicas hasta que esa panda de golfos rinda cuentas.

Indignaciones coyunturales aparte, el empresario paleolibertario, fiel a sus ideas, no cree para nada en el Estado del bienestar. «Esa idea del papá Estado que te acompañá desde la cuna hasta la sepultura es ya historia. Puede que fuera bonito, aunque yo lo dudo, pero la podredumbre de la izquierda y el buenismo han terminado por empozoñarlo todo».

Dado que la empresa de mi conocido tiene relación con el turismo –aunque no directamente– me atreví, tal vez una imprudencia por mi parte, a sacar a colación el asunto de la manifestación del pasado domingo. Y ahí se lió la gorda: al empresario paleolibertario se le enrojecieron las mejillas y las pulsaciones de su corazón se podían seguir a través de los movimientos de su camisa, empapada en sudor.

–Puedo entender que unos jóvenes condenados a la desesperanza se echen a la calle en demanda de un techo bajo el que vivir. Lo que se escapa a mi comprensión es que se sumaran a la marcha los perro flautas de las camisetas verdes, los defensores de una Palestina libre, los animalistas y toda la plebe que prefiere una manifestación a un buen jornal.

No quise echar más leña al fuego; temía que a mi interlocutor le diera un síncope –teniendo en cuenta, además, que esos días el metge Xineta está o estaba de vacaciones– pero tuve ganas de decirle que el supuesto líder de ese movimiento que pide más vida a cambio de menos turismo es un barbamec que hace dos días debía salir a la calle con pañal y chupete. ¿Nos habremos vuelto todos locos?