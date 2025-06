Inverosímil

Tengo que reconocer que muy pocas personas tienen la capacidad de Pedro Sánchez para mostrar compostura y sangre fría en situaciones límite como las que frecuenta. Es mil veces mejor que Feijóo, lo cual no tiene mucho misterio; que Pablo Iglesias, que ya es otro cantar e, incluso, que Carles Puigdemont, otro artista. La técnica Sánchez viene a ser la de salir del paso aquí y ahora y después ya veremos. Esto, aplicado en cada momento, va dejando cabos sueltos, lo que a su vez le obliga a enrevesar su mensaje, no sabemos hasta qué punto.

Vean ahora la divertida situación en la que se ha metido y que pretende que le compremos. En su nueva huida dice que nunca sospechó que Cerdán, García o Ábalos fueran corruptos. Pedro es un inocente al que engañaron vilmente. Podría ser, pero es que la historia tiene más matices. Los tres investigados más el propio Sánchez compartieron un mes por las carreteras españolas, a bordo de un utilitario, de agrupación local en agrupación local, postulando su candidatura para la secretaría general. En ese tiempo, es imposible que Cerdán, García y Ábalos no hubieran dejado ver la personalidad que se detecta en casi cada una de las grabaciones de García. Por lo visto, ninguno de los tres piensa en otra cosa más que en enriquecerse con dinero público y en acostarse con el mayor abanico posible de chicas, lo cual es prácticamente una obsesión.

Es absolutamente imposible que una persona normal no detecte cómo son esos compañeros de viaje tras un mes de desayunos, comidas, cenas, noches de hotel y negociaciones para hacerse con el voto de los compañeros del partido. Si esto no bastara, al menos con dos de los tres, Sánchez tuvo que hablar de obras públicas, de políticas de estado, de prioridades de gobierno, porque fueron su mano derecha en el partido e, incluso, Ábalos fue ministro de Transportes y Cerdán negociador con Puigdemont. ¿Quiere decirnos el presidente que estos tres reprimieron sus obsesiones sexuales y económicas cada vez que lo veían?

Si le creyéramos a Sánchez, tendríamos que darle una medalla a los tres pícaros porque deben ser unos actores fantásticos, incomparables, capaces de simular su bonhomía incluso durante semanas y semanas y en un entorno tan cerrado.

La segunda posibilidad es que Sánchez no se entere. Lo cual también es surrealista porque llevamos ya meses viendo indicios preocupantes en las conductas de sus compañeros, sin que el secretario general del PSOE actúe. Incluso Ábalos llevaba quince meses expedientado sin ser expulsado del partido, como si hubiera dudas de lo ocurrido. Al menos, debería haberle llamado la atención lo de las mascarillas, o esa mujer que dijo haber llevado una fajo de noventa mil euros a la sede socialista.

En realidad, son tantas las incoherencias, tantas las improvisaciones, que a estas alturas ni siquiera la inteligencia artificial sería capaz de construir un mensaje medianamente persuasivo sin desdecirse de algo ya prometido. Porque uno no puede estar toda la vida saliendo del paso con la primera tontería que se le ocurre y pensar que esto jamás le va a pasar factura. Menos aún si encima uno ocupa un cargo como el de Sánchez.

Las dos opciones bondadosas respecto de la relación de Sánchez con el trío son tan inverosímiles que no queda más remedio que pensar que él era el jefe de la banda. Porque sólo un compañero de aventuras se preocupa de evitar que se investigue a sus amigos o de que la Fiscalía obedezca y no los inculpe. Al final, no es que uno piense mal, es que ha de escoger entre ser idiota o sospechar del presidente. O les damos una medalla a los tres pillos por engañar a su amigo o terminamos por sospechar del jefe.

Reparen en cómo los tres pillos hablan de manipular las adjudicaciones de obras como si fuera cosa de todos los días, que es lo que es. Lo único por lo que luchaban estos tres aprovechados era que, en competencia con otros corruptos, la adjudicación se inclinara para ellos, de modo que pudieran cobrar sus mordidas.

Los socialistas se rasgan las vestiduras por la corrupción de sus jefes y dicen que ellos no son así. Puede ser. De hecho, muchos son honrados. Pero casi todos son cómplices, unos mucho más que otros, de no haberse plantado ante el secuestro del que ha sido objeto su partido: una pandilla de aprovechados se hizo con el control, sacó el talonario público y compró voluntades a diestro y siniestro, polarizando la vida pública al extremo, para dividirnos entre ellos, unos pocos, y los demás. Los que vieron el espectáculo disfrutando de las migajas que les caían hoy no deberían abrir la boca.