Exteriorización jurídica

El miércoles de la semana pasada ya vimos concentraciones de jueces y fiscales frente al Tribunal Supremo, en protesta contra el proyecto del Gobierno de reformar legislativamente los accesos a la carrera judicial, así como el estatuto del Ministerio Fiscal, que según ellos permitirá dicho acceso a cualquier mindundi. No es verdad, ni va por ahí la reforma, pero en cualquier caso no seré yo quien lo discuta.

La cuestión es si jueces y fiscales pueden manifestarse contra leyes que ni siquiera han sido todavía aprobadas. Tampoco es la primera vez, ya lo hicieron contra la amnistía, y ahí supimos que están mayoritariamente muy enfadados con el Gobierno (sobre todo con el presidente), y ese enfado se extiende al Congreso, que al parecer tiene la fea costumbre de votar ilegalidades. Raro, sí señor, pero obvio para nuestros jueces y fiscales. Así que no sólo han convocado otra concentración de protesta para el próximo sábado en el mismo lugar simbólico, con acceso a la ciudadanía, sino que amenazan con una asombrosa huelga de tres días, del uno al tres de julio, si no se retiran esas reformas. ¡Huelga de togados! Increíble, aunque no más que ver a un fiscal general del Estado en el banquillo. Aquí he de decir que desde que hace 60 años vi Qué verde era mi valle, y las huelgas de mineros, suelo simpatizar con los huelguistas, pero claro, el tiempo no pasa en vano, y hay huelgas y huelgas.

Nuestros jueces y fiscales (mayoritariamente hay que repetir), no sólo no están de acuerdo con el Gobierno, que les saca de quicio, sino tampoco con el Parlamento. Y se diría que pretenden engullir a los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Quieren legislar, vaya por Dios. Es lo que me pareció, pero estaba equivocado, porque en la convocatoria de esa huelga se asegura que «no se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial». ¡Una exteriorización! ¡Exteriorización de la relevancia! Formidable hallazgo jurídico. No estarán en huelga, estarán exteriorizando, y hoy en día exteriorizar sentimientos es algo muy recomendado por los psicólogos. No se alarmen, no pienso exteriorizar nada. Ni loco.